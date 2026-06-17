Selección Colombia en el Mundial 2026: vea acá el impresionante banderazo en Ciudad de México / Colprensa

La Selección Colombia está lista para debutar oficialmente en este Mundial 2026. El primer rival del cuadro nacional será Uzbekistán, equipo que debuta en este tipo de certamen.

El día previo al encuentro, los aficionados colombianos colmaron el monumento al Ángel de la Independencia, uno de los sitios icónicos de la Ciudad de México. Camisetas, banderas, júbilo y toda una celebración fue la que se vivió de cara al encuentro que paralizará al país.

Alegría total para una afición que tardó ocho años el volver a tener a su seleccionado en una Copa del Mundo. Es preciso recordar que luego de la participación en Rusia 2018, la Selección no logró clasificar a Qatar 2022.

Posteriormente, el rumbo cambió por completo. Llegó Néstor Lorenzo, rejuveneció la nómina, unió de nuevo al grupo, metió una histórica final de Copa América y consiguió el cupo mundialista, tras salir tercero en las Eliminatorias.

Así pues, todo está dado para el debut de Colombia en esta nueva edición del Mundial, el séptimo de su historia. Será indispensable iniciar el camino con victoria para ir encaminado el tiquete a la fase final, recordando que después se enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará su curso ante Portugal en Miami.

Colombia vs. Uzbekistán - Grupo K

Fecha: miércoles 17 de junio.

Estadio: Azteca (Ciudad de México).

Hora: 9 de la noche (hora colombiana).