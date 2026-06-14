Colombia vs. Uzbekistán: definido el árbitro para el debut de la Selección en el Mundial

Se acerca el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m., el combinado nacional volverá a competencia en un torneo mundialista enfrentando a la selección de Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En las últimas horas, la FIFA anunció y publicó a través de sus canales oficiales las designaciones oficiales de árbitro para los compromisos 21, 22, 23 y 24 del Mundial. En este anuncio se incluye el cuerpo arbitral que estará dirigiendo el debut de la Selección Colombia.

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¿Quién es el árbitro para el partido Colombia - Uzbekistán?

De acuerdo con información de la FIFA, el árbitro elegido para el partido entre Colombia y Uzbekistán es el inglés de 47 años, Anthony Taylor, árbitro internacional de la FIFA desde 2013, por lo que cuenta con experiencia y trayectoria internacional.

En la última temporada, el árbitro inglés ha estado presente en 44 partidos, con especial aparición en la Premier League ( 31 encuentros), donde pita hace más de 16 años y es uno de los jueces más respetados.

Igualmente, ha arbitrado juegos en la Champions League (4), Europa League (4), la FA Cup (2), en la Conference League (1), la clasificación a la Liga de Campeones (1) y en el repechaje para el mundial en una oportunidad.

En la temporada 25/26 Taylor tiene un promedio de 4.4 tarjetas amarillas por partido, y un promedio de 0.1 tarjetas rojas por encuentro.

Esta es la trayectoria de Anthony Taylor, según el portal Transfermarkt:

Partidos arbitrados: 836

836 Tarjetas amarillas: 2944

2944 Tarjetas rojas: 87

87 Penaltis pitados: 260

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Cuerpo árbitral Colombia vs. Uzbekistan

El árbitro inglés estará acompañado de: