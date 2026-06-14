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14 jun 2026 Actualizado 14:15

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Colombia vs. Uzbekistán: definido el árbitro para el debut de la Selección en el Mundial

La FIFA confirmó el juez central para el partido de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, conozca sus estadísticas.

Árbitro para el partido Colombia - Uzbekistán - Getty Images

Árbitro para el partido Colombia - Uzbekistán - Getty Images

Árbitro para el partido Colombia - Uzbekistán - Getty Images
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Se acerca el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p.m., el combinado nacional volverá a competencia en un torneo mundialista enfrentando a la selección de Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En las últimas horas, la FIFA anunció y publicó a través de sus canales oficiales las designaciones oficiales de árbitro para los compromisos 21, 22, 23 y 24 del Mundial. En este anuncio se incluye el cuerpo arbitral que estará dirigiendo el debut de la Selección Colombia.

Vea también: “Hay mucha diferencia entre nosotros y selecciones como Colombia” : Cannavaro analiza el partido

¿Quién es el árbitro para el partido Colombia - Uzbekistán?

De acuerdo con información de la FIFA, el árbitro elegido para el partido entre Colombia y Uzbekistán es el inglés de 47 años, Anthony Taylor, árbitro internacional de la FIFA desde 2013, por lo que cuenta con experiencia y trayectoria internacional.

En la última temporada, el árbitro inglés ha estado presente en 44 partidos, con especial aparición en la Premier League ( 31 encuentros), donde pita hace más de 16 años y es uno de los jueces más respetados.

Igualmente, ha arbitrado juegos en la Champions League (4), Europa League (4), la FA Cup (2), en la Conference League (1), la clasificación a la Liga de Campeones (1) y en el repechaje para el mundial en una oportunidad.

En la temporada 25/26 Taylor tiene un promedio de 4.4 tarjetas amarillas por partido, y un promedio de 0.1 tarjetas rojas por encuentro.

Esta es la trayectoria de Anthony Taylor, según el portal Transfermarkt:

  • Partidos arbitrados: 836
  • Tarjetas amarillas: 2944
  • Tarjetas rojas: 87
  • Penaltis pitados: 260

Le puede interesar: ¿Qué partidos hay el 13, 14 y 15 de junio? HORA y cómo ver EN VIVO el Mundial 2026

Cuerpo árbitral Colombia vs. Uzbekistan

El árbitro inglés estará acompañado de:

  • Asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
  • Asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
  • Cuarto oficial: Juan Calderón (Costa Rica)
  • VAR: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

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