Estas son las máximas goleadas en la historia del Mundial: ¿Alemania entró con el 7-1 a Curazao? Getty Images

En la semana inicial del Mundial 2026 se registra ya la primera goleada, en un partido histórico, que tuvo el componente de recibir a Curazao como la selección 81 en la historia de la competición, anotando de paso su primer gol en el debut.

Le podría interesar: Estos son los equipos de Sudamérica con jugadores en selecciones del Mundial 2026: ¿Hay colombianos?

En lo competitivo, la gesta de los caribeños se quedó corta frente al poderío ofensivo de Alemania, que, fiel a su tradición deportiva, goleó sin piedad en un abultado 7-1, similar a la dolorosa derrota que le propinó al anfitrión Brasil en el 2014.

Con 48 selecciones, en la Copa de Estados Unidos, México y Canadá se esperan varias goleadas de este tipo, dados los cruces entre naciones debutantes o con poca historia y pesos pesados del fútbol mundial.

¿Cuáles han sido las máximas goleadas en los mundiales de fútbol?

Si nos remitimos a la historia de todos los mundiales, la máxima diferencia se sitúa todavía en 2026 en nueve goles, conseguida en tres ediciones diferentes (1954, 1974 y 1982).

Consulte aquí todos los datos y estadísticas del Mundial 2026.

La última vez que se llegó a los nueve goles en mundiales fue hace más de 40 años; en ese sentido, aunque hoy las goleadas siguen existiendo, como lo demostró Alemania, las condiciones deportivas hacen el juego más parejo entre las selecciones que llegan a la competición.

Estas son las máximas goleadas en la historia de los mundiales de fútbol:

Hungría vs. El Salvador (1982) – 10-1 Hungría vs. C. Sur (1954) – 9-0 Yugoslavia vs. Zaire (1974) – 9-0 Suecia vs. Cuba (1938) – 8-0 Uruguay vs. Bolivia (1950) – 8-0 Alemania vs. Arabia Saudita (2002) – 8-0 Turquía vs. Corea del Sur (1954) – 7-0 Uruguay vs. Escocia (1954) – 7-0 Portugal vs. C. Norte (2010) – 7-0 España vs. C. Rica (2022) – 7-0

Estas son las máximas goleadas en la historia del Mundial. Sofascore Ampliar Estas son las máximas goleadas en la historia del Mundial. Sofascore Cerrar

De esta manera, aunque Alemania logró un resultado excepcional en el estreno en el Mundial 2026, no llegó a meterse en el top 10 de goleadas históricas.

Como curiosidades del listado, cabe destacar que tres partidos de una misma edición están incluidos, la de 1954, que tuvo varias goleadas y dos de ellas las recibió Corea del Sur, en su peor presentación. Además, dos históricos de los mundiales, como Hungría y Uruguay, aparecen dos veces.