Colombia vs Uzbekistán este 17 de junio: HORA exacta y dónde ver el partidazo EN DIRECTO

De fondo el estadio Azteca, en donde Colombia debutará en el Mundial 2026. Al frente, de izquierda a derecha, Richard Rios, James Rodríguez y Luis Díaz. Fotos: Getty Images.

Listo el debut de la Selección Colombia de Fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este miércoles, 17 de junio, los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo arrancarán su camino en la Copa del Mundo del 2026, buscando iniciar con pie derecho ganándole a la Selección de Uzbekistán.

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¿Cómo llega la Selección Colombia a su debut en el Mundial 2026?

Colombia llega con un positivo envión anímico luego de haber derrotado en los amistosos previos al certamen a los combinados nacionales de Costa Rica y Jordania.

La ‘Tricolor’ se quedó con las victorias ganando 3-1 y 2-0, respectivamente.

¿Y cómo llega la Selección de Uzbekistán al partido contra Colombia?

El combinado uzbeko llega a su debut contra Colombia con una realidad diferente, pues perdió en sus dos amistosos previos contra las selecciones de Canadá y Países Bajos, 2-0 y 2-1, respectivamente.

Ahora bien, Uzbekistán, aunque en el papel se podría considerar que futbolísticamente es menos, cuenta con un bastión importante en sus líneas: se trata del defensor central Abdukodir Khusanov, zaguero que milita en el Manchester City de Inglaterra.

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Colombia debutará en el Mundial el próximo miércoles, 17 de junio, contra la Selección de Uzbekistán. El partido a las 9:00 de la noche.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Pues bien, la Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 contra Uzbekistán a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país, y jugará en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México.

Este partido será el último de la jornada de este miércoles.

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¿Cómo ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Para seguir el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán, usted lo puede hacer escuchando la transmisión del encuentro en la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’, de Caracol Radio, o acompañar el minuto a minuto del juego por la página web de este medio.

Si lo prefiere, puede ver el partido EN VIVO por las señales de DirectTV, Caracol Tv, RCN, Win Sports y Disney +.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? Próximo partido

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Una vez Colombia juegue contra Uzbekistán, su siguiente cita será contra la Selección de la República Democrática del Congo, que en su primer partido se enfrentará contra el combinado nacional de Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo.

Este partido será el martes, 23 de junio, las 9:00 de la noche, hora Colombia, y se disputará en el estadio Akron, de Guadalajara.

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