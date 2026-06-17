Mundial 2026: Así le ha ido a Colombia contra rivales asiáticos en la Copa del Mundo. Getty Images / Anadolu

Colombia se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante la selección de Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México, este 17 de junio.

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La ‘Tricolor’ se enfrenta a un reto inusitado, en contra de uno de los debutantes que aprovecharon el nuevo formato de 48 equipos para llegar al máximo torneo de selecciones en el mundo.

En este caso se trata de un rival proveniente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), una de las regiones del mundo que ha visto mayor desarrollo reciente, llegando a equilibrar el duelo ante continentes de mayor historia en el fútbol.

¿Cómo le ha ido a Colombia contra selecciones asiáticas en mundiales?

En su participación en mundiales, Colombia ha jugado tres partidos contra selecciones de Asia, siendo el cuarto el de 2026 que disputará ante Uzbekistán.

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En los duelos contra equipos de la AFC, la selección Colombia acumula un registro positivo de 2 victorias y una derrota, marcando, a su vez, siete goles y habiendo recibido tres en contra.

Los partidos de Colombia contra selecciones asiáticas en mundiales han sido los siguientes:

Italia 1990 (Fase de grupos): Colombia 2, Emiratos Árabes Unidos 0. Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia. Goles de Bernardo Redín y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia. Goles de Bernardo Redín y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Brasil 2014 (Fase de grupos): Colombia 4, Japón 1. Estadio Arena Pantanal de Cuiabá. Goles de Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez en dos ocasiones y James Rodríguez.

Estadio Arena Pantanal de Cuiabá. Goles de Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez en dos ocasiones y James Rodríguez. Rusia 2018 (Fase de grupos): Colombia 1, Japón 2. Estadio Mordovia Arena de Saransk. Gol de Juan Fernando Quintero.

¿A qué horas juega Colombia vs. Uzbekistán y cómo seguir la transmisión del partido EN VIVO?

Para seguir el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán, usted lo puede hacer escuchando la transmisión del encuentro en la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio este miércoles 17 de junio, a partir de las 8:00 p. m. También puede acompañar el minuto a minuto del juego por la página web.

Si lo prefiere, puede ver el partido EN VIVO por las señales de DirectTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.