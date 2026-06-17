Colombia vs Uzbekistán HOY: posibles nóminas, hora y previa del partido en el Mundial 2026

¡Ha terminado la espera! La Selección Colombia debuta HOY en el Grupo K del Mundial 2026. La primera salida del cuadro nacional será frente a Uzbekistán, rival al que nunca se ha enfrentado en competiciones oficiales y que por cierto está debutando en campeonatos del mundo.

Néstor Lorenzo y sus 26 convocados están listos para representar al país en la Copa, luego de haber pasado ocho años desde su última participación (Rusia 2018). La ilusión es total de cara a un equipo que hace dos años (2024) fue finalista de la Copa América y que viene de terminar en el tercer lugar de las Eliminatorias sudamericanas.

Justamente sobre dicho logro, se mostró emocionado en la conferencia de prensa pre-partido: “Es un camino por el que trabajé mucho desde la sombra. Aprendí mucho de José (Pékerman) y de muchos entrenadores que tuve en mi etapa de jugador. Tenía claro que quería ser entrenador y siempre me preocupé por aprender, escuchar, mirar, capacitarme. Dios me dio la posibilidad de estar aquí, en un Mundial, como DT principal; trabajé mucho para esto y espero disfrutarlo con la Selección Colombia”.

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Nómina en plenas condiciones para jugar

Para este debut, el cuadro nacional cuenta con la totalidad de su nómina en plenas condiciones físicas. Aunque durante la concentración en Medellín y Bogotá el delantero Jhon Córdoba trabajó de manera diferenciada por una molestia muscular en el tendón de la corva, ya el tema está susperado y se encuentra listo para sumar minutos oficiales con el equipo.

“El estado de salud de los 26 es muy bueno. Córdoba ya hizo fútbol, está evolucionando muy bien, está apto, pero no tuvo las prácticas ni los amistosos del resto”, aclaró Lorenzo.

El escenario no puede ser mejor para el regreso a un Mundial: el mítico Estadio Azteca, escenario en donde leyendas del balompié como Pelé (1970) y Diego Armando Maradona (1986) se consagraron campeones con Brasil y Argentina, respectivamente.

No en vano, el mismo Lorenzo le pidió a sus jugadores dejar todo por su nación: “El mensaje es el de siempre, que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años, tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Se da de manera natural, los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón, eso le llega a la gente”.

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La mesa está servida y Colombia va por su primer triunfo en este campeonato, mismo en el que a los sudamericanos no les ha ido del todo bien en su primera salida: una sola victoria (Argentina), dos empates (Brasil, Uruguay) y dos derrotas (Ecuador, Paraguay).

Posible nómina titular de Colombia

Se espera que el seleccionador Néstor Lorenzo no ofrezca mayores novedades respecto al equipo que venía jugando en las Eliminatorias. En este orden de ideas, alinearía la misma base con James Rodríguez como capitán y Luis Díaz como principal figura; claro está que la duda pasa por el mediocampo: el compañero de Jefferson Lerma y Jhon Arias está entre Richard Ríos y Gustavo Puerta.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos (Gustavo Puerta), Jhon Arías; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

DT: Néstor Lorenzo.

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¿A qué hora juega la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial 2026?

El partido Colombia vs Uzbekistán, válido por la primera fecha del Grupo K en el Mundial 2026, está programado para este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a partir de las 9 de la noche (hora colombiana).

Recuerde que puede seguir la transmisión del partido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO que encontrará en la página web de Caracol Deportes.

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