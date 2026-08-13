“Se necesitan cambios desde muchos factores”: Jhon Arias autocrítico con la Selección Colombia

“Se necesitan cambios desde muchos factores” Jhon Arias autocritico respecto a la Selección Colombia(Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maja Hitij - FIFA

En entrevista con AS Colombia, Jhon Arias habló sobre la eliminación de la Selección Colombiaen los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Resaltó que la Tricolor deberá corregir de cara al cambio generacional que se avecina, bajo el liderazgo del entrenador Néstor Lorenzo.

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El jugador de 28 años habló sobre los cambios que deberá afrontar la Selección y resaltó que la Federación Colombiana de Fútbol haya renovado al técnico argentino.

“El profe Néstor ha sido ese conductor de este ciclo, es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos”, comentó el jugador.

Su buen inicio en el Palmeiras

“Me he sentido muy bien, es un excelente club y es muy estilo Europa estando en Sudamérica, es un club que te brinda todas las condiciones para estar en máximo nivel, para pelear por títulos. Son muy consistentes a la hora de ganar, me han hecho sentir muy bien, respetado y valorado y llegué acá con esa ambición de escribir mi nombre en el club, ojalá este fin de año logremos cosas importantes”, añadió Arias en su inicio como nuevo jugador del Palmeiras.

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Elogios de Abel Ferreira: “Es una relación de respeto mutuo, es un entrenador que lleva mucho tiempo acá en el club, que tiene un respeto importante y que intento aprender de él en el día a día, pretendo usarlo, en el buen sentido de la palabra, para potenciarme como jugador y son palabras que recibo con cariño y con esa responsabilidad de estar cada vez mejor y así aprovechar el contexto positivo”.

Arias acerca del último mundial

El atacante habló sobre el desempeño de la Selección en el Mundial de 2026, la cual pudo haber quedado mejor ubicada. “Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura”, dijo.

Por otro lado, Arias vió de manera positiva la eliminación y habló sobre el futuro de la selección y lo que debe pasar para no repetir la historia, “luego de quedarnos fuera, evidentemente se necesitan cambios actitudinales y cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo deportivo”. Y complementó al respecto: ”Todos los colombianos estamos expectante de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la Selección”.

Los siguientes duelos del combinado nacional son los amistosos a final de año, por ahora confirmados contra México y Perú, partidos de preparación de cara al inicio de las eliminatorias. El próximo trofeo a disputar será la Copa América de 2028, que es uno de los objetivos de la tricolor.