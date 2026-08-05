La Selección Colombia femenina jugará la final de los Juegos Centroamericanos: rival, fecha y nómina

La Selección Femenina de fútbol jugará la final vs México: posibles nóminas y fecha del partido // Foto de Federación Colombiana de Fútbol

Colombia y México serán las selecciones que disputarán la final de fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ambos seleccionados llegan a la disputa de la medalla de oro, luego de haber jugado el tiempo extra en las semifinales.

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Resumen de las semifinales

Colombia logró vencer en la tanda de penaltis a la Selección de Venezuela, tras el 2-2 en el tiempo reglametario. El partido inició con un rápido 2-0 de las venezolanas, pero al minuto 39′ llegó el descuento de Melanin Aponza, cerrando el primero tiempo con un 2-1.

En la segunda mitad, Mariana Zamorano puso el 2-2 final al minuto 52′. En el tiempo extra no se sacaron diferencias y el partido llegó al tiro desde punto penal, donde las colombianas se impusieron 4-3.

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México, por su parte, empató a uno frente a El Salvador en los 90′ reglamentarios. En el tiempo extra, la selección Manita le pasaría por encima apenas iniciando y dejando el partido con una abultado 4-1. Las anotaciones estuvieron a cargo de Lourdes Bosch, Andrea Frías x2 y Valerie Vargas.

Posibles nóminas Colombia vs México

Colombia: Natalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara, Angie Salazar; Melissa Moreno, Mariana Muñoz, Daniela Garavito; Sara Sofía Martínez, Ingrid Guerra, Melanin Aponzá

DT: Ángelo Marsiglia

México: Celeste Espino; Karol Bernal, Tanna Sánchez, Fer Mejía, Mayalu Rausch; Silvana Flores, Valerie Vargas, Lourdes Bosch; Andrea Frías, Natalia Coury, Montserrat Saldívar

DT: Vanessa Martínez

Colombia vs México, final de Juegos Centroamericanos

Hora: 7:00 PM (Hora Colombia)

Día: Jueves 6 de agosto

Estadio: Cibao FC

Competencia: Final por la medalla de oro del fútbol femenino