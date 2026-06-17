Ramón Jerusún, optimista con una buena participación de Colombia, ¿apunta a la final?

Caracol Radio estuvo en exclusiva con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jerusún, previo al debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán. “Dios quiera, vamos a hacer una muy buena competencia”.

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Actualidad del futbolista colombiano

Para Jesurún la indisciplina táctica del futbolista colombiano “ha cesado mucho, hemos mejorado enormemente”.

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Destacó que Colombia siempre ha sido una tierra de grandes jugadores, pero aseguró que la diferencia está en que en la actualidad hay más herramientas para trabajar y más competencia internacional que ayuda a subir el nivel de los deportistas.

¿Tiene Colombia cómo llegar a la final del Mundial?

“Los resultados lo demuestran. En las dos últimas Copa América, masculina y femenina, fuimos finalistas, el único equipo que repitió finales”, dijo.

¿Qué pasa en una reunión FIFA?

“Las reuniones son unas en donde no hay diferenciación del concepto del país de donde uno proceda. Es un comité consultor, asesor y decisorio donde se ratifican las grandes medidas de la FIFA, pero todos tenemos una libre participación”, señaló.