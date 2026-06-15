Figura de Uzbekistán afirma no tenerle miedo a Colombia: “Estamos listos para luchar y dar sorpresa”

La Selección de Uzbekistán continúa preparando su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de sus referentes habló sobre las expectativas del equipo de cara al debut en el torneo. Abbosbek Fayzullaev destacó la confianza que existe dentro del grupo y aseguró que la selección asiática afrontará la competición sin presión y con la convicción de poder competir ante cualquier rival.

En declaraciones concedidas al medio ruso “Sport-Express”, el futbolista resaltó la importancia del trabajo que ha realizado el entrenador Fabio Cannavaro en la previa del certamen, especialmente en el aspecto mental.

“Nos está quitando presión. Él mismo se encarga de ello y nos dice que, ante todo, debemos disfrutar de estos días, porque hemos llegado a nuestro primer Mundial”, afirmó el jugador.

El extremo señaló que Uzbekistán es consciente de la dificultad que tendrá el grupo, donde deberá enfrentar a selecciones de gran tradición internacional como Colombia y Portugal. Sin embargo, aseguró que el equipo llega con confianza para intentar dar la sorpresa.

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“Simplemente tenemos que jugar, porque no tenemos nada que perder”, agregó.

Además, recordó el reciente enfrentamiento amistoso frente a Países Bajos como una prueba que fortaleció la confianza del plantel.

“Nos analizamos contra los Países Bajos y sentimos que podemos competir con futbolistas de muy alto nivel, como Frenkie de Jong y Virgil van Dijk. Sí, ahora tenemos más confianza. Creemos que estamos listos para luchar y podemos dar la sorpresa”, explicó.

Por otra parte, el jugador también se refirió a la presencia de Cristiano Ronaldo en Portugal, uno de los grandes candidatos del grupo. Aunque reconoció que el conjunto luso puede tener diferentes variantes tácticas sin el astro portugués, destacó la influencia que sigue teniendo dentro del equipo.

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“Quizás Portugal presione mejor sin él. Pero cuando Cristiano está en el campo, le da confianza al equipo. Ronaldo puede decidir un partido en cualquier momento”, concluyó.

Uzbekistán disputará por primera vez una Copa del Mundo y espera convertirse en una de las revelaciones del torneo, apoyado en la ilusión de un grupo que llega sin complejos y dispuesto a competir frente a las grandes potencias del fútbol mundial.