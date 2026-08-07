Con la plata de Colombia en fútbol femenino: así quedo el medallero de los Juegos Centroamericanos

Con la participación de Colombia en fútbol femenino: así quedo el medallero de los Juegos Centroamericanos / FCF

La Selección Colombia se quedó con la medalla de plata en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de caer con México en la tanda de penales (4-2).

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El cuadro nacional estuvo a punto de quedarse con la presea dorada, dado que Ingrid Guerra, la gran figura del encuentro, abrió el marcador en el cierre del tiempo extra. Al minuto 118′, la experimentada atacante recibió un brillante pase al vacío y dentro del área picó sutilmente el balón, ante la salida de la guardameta rival.

El éxito nacional parecía irreversible, pero en la última del partido todo se arruinó. Al minuto 124, un centro de frente al área ejecutado por la jugadora Mendoza terminó al fondo de la red, gracias a que la arquera Jimena Ospina erró en el despeje e increíblemente el balón siguió de largo...

Con el empate, la serie se fue a los lanzamientos desde el punto penal. Allí, tanto Ingrid Guerra (al travesaño) como Kelly Ibargüen (atajó la arquera) desperdiciaron sus cobros, lo que significó la caída tricolor por 2-4.

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Resumen de la jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe