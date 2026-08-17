Yepes, Falcao y Teófilo estarán en partido benéfico en El Campín por las víctimas del terremoto

Falcao volverá al país para disputar un partido benéfico por las víctimas del terremoto. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

El próximo 21 de agosto, en el estadio El Campín de Bogotá, se estará llevando a cabo el juego amistoso ‘Levantemos a Colombia’, una campaña liderada por el excapitán de la Selección, Mario Alberto Yepes, y que busca recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto.

“Colombia está viviendo uno de esos momentos donde necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas familias en diferentes lugares del país lo perdieron todo y hoy necesitan volver a empezar”, comentó Yepes a través de un video publicado en sus redes sociales.

Al respecto, añadió: “El fútbol me ha enseñado que podemos caer, pero que cuando uno cae el equipo lo levanta y hoy, nuestro equipo es Colombia. Por eso decidí impulsar ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa que nace para abrirnos alrededor del fútbol y ayudar a quienes hoy más lo necesitan”.

“El próximo viernes 21 de agosto muchas leyendas de nuestro fútbol colombiano volveremos a encontrarnos en una cancha, pero esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación o por una Copa, vamos a jugar por el título más importante, ayudar a Colombia a levantarse”, añadió el vallecaucano.

Finalmente, concluyó: “Queremos que se unan los hinchas, las familias, las empresas y toda la gente que quiera hacer parte de esta linda causa. Hoy Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia, ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruir. Nos vemos este 21 de agosto en el estadio El Campín, es hora de levantarnos, levantemos a Colombia”.

¿Quiénes estarán y cuánto costará la boletería?

Por ahora, además de Yepes, han confirmado su presencia en este partido estrellas como Falcao García, Fredy Guarín y Teófilo Gutiérrez. En los próximos días se seguirán anunciando muchos más participantes.

La boletería tiene un valor entre 25.000 y 50.000 pesos, y puede adquirirse desde ya a través de la página web de Tuboleta.