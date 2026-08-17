José María Bazán, el perfil que aparece para acompañar a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia // Tomado de 'Xolos'

La Selección Colombia podría tener una nueva cara dentro de su cuerpo técnico. José María Bazán, entrenador argentino de 54 años, aparece como uno de los candidatos para convertirse en asistente técnico de Néstor Lorenzo, en un movimiento que buscaría reforzar el grupo de trabajo del seleccionador de cara al nuevo ciclo.

El nombre de Bazán fue mencionado recientemente en el entorno de la Selección y también fue analizado por el profesor Adrián Magnoli en el programa MorningGol de AS Colombia. Para Magnoli, se trata de un perfil especialmente preparado para desempeñar esta función y con una amplia comprensión del trabajo que existe detrás de un cuerpo técnico.

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“Hay asistentes y asistontos, hay unos que no imponen ni sugieren”, dijo Magnoli al referirse a la importancia de esta posición, que debe tener autoridad. Según el profesor, un buen asistente busca imponer, de manera constructiva y oportuna, sus ideas, y no siempre trabajar en función del director técnico.

Experiencia desde el banco del candidato argentino

Bazán tiene precisamente una extensa trayectoria como segundo entrenador. Como futbolista se desempeñó principalmente como defensor y pasó por equipos de Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos. También integró la Selección Argentina Sub-20 que disputó el Mundial de 1991 en Portugal.

Tras retirarse como jugador, comenzó a desarrollar su carrera en los banquillos, especialmente en Estados Unidos. Su recorrido incluye una etapa formativa en el FC Dallas, donde posteriormente se convirtió en asistente del primer equipo bajo las órdenes de Óscar Pareja. Con ese cuerpo técnico conquistó la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield en 2016.

Su relación profesional con Pareja continuó en el fútbol mexicano, donde trabajó en Tijuana, y posteriormente volvió a la MLS para integrarse al cuerpo técnico de Orlando City. También tuvo experiencia en selecciones nacionales al formar parte del equipo de trabajo de Venezuela durante el proceso de las categorías juveniles y de la selección absoluta.

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En los últimos años, Bazán continuó ligado a este rol. Trabajó junto a Gustavo Lema en Pumas de la UNAM y posteriormente en Audax Italiano, donde ejerció como asistente durante la temporada 2025-26.

¿Qué aportaría Bazán?

Para Magnoli, ese recorrido es precisamente uno de los aspectos que hacen atractivo su perfil. El profesor destacó que la labor del asistente puede ser determinante dentro de un cuerpo técnico, aunque muchas veces pase desapercibida para el público.

“Hay asistentes que quedan en el olvido y no hacen nada”, señaló Magnoli, al tiempo que resaltó que otros aprovechan esa experiencia para crecer profesionalmente y posteriormente iniciar su propio camino como directores técnicos.

El caso de Luis Amaranto Perea también apareció en el análisis. Magnoli valoró como “fantástico” el trabajo realizado por el exdefensor colombiano junto a Lorenzo y consideró que fue un buen momento para emprender su propio proyecto como entrenador.

Bazán, por su parte, representa un perfil diferente: un especialista en el trabajo complementario al director técnico, con experiencia acumulada durante más de una década en distintos cuerpos técnicos y con participación en proyectos de clubes y selecciones.