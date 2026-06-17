¿Cuál uniforme usará la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán? Así es

Este miércoles, 17 de junio, cerrando la jornada de ese día, la Selección Colombia hará su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentando al combinado nacional de Uzbekistán, conjunto que participará en una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Colombia, dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, jugará su séptimo mundial desde su creación.

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¿A qué hora será el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Colombia debutará en el Mundial 2026 a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país. Previamente jugarán los otros dos equipos de su grupo, el K: la Portugal de Cristiano Ronaldo, enfrentando a la República Democrático del Congo.

Ahora, el partido de la ‘Tricolor’ se jugará en el mítico estadio Azteca, de la ciudad de México, escenario en donde, entre otras cosas, también se hizo la inauguración del certamen de este 2026.

Este será el uniforme que usará la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán:

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Así las cosas, y con tiempo de antelación, la FIFA publicó cómo deberán vestir las selecciones en cada uno de sus partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Claramente, dentro de esta lista, aparece Colombia, que para su primer juego en el torneo contra Uzbekistán no jugará con su uniforme tradicional amarillo, azul y rojo, sino que jugará el encuentro con la indumentaria de visitante.

Lo anterior debido a que Uzbekistán jugará de blanco, y el amarillo en la indumentaria podría generar confusión, a parte de que el uniforme del árbitro será un verde lima.

Uniforme de la Selección Colombia para su partido contra Uzbekistán. Foto: FIFA. Ampliar Uniforme de la Selección Colombia para su partido contra Uzbekistán. Foto: FIFA. Cerrar

¿Cuál es el concepto detrás de la indumentaria que usará Colombia en su debut contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Esta indumentaria salió el 19 de marzo, y fue lanzada por la marca alemana Adidas. En el anuncio, la Federación Colombiana de Fútbol ( FCF) explicó en su página web que la nueva camiseta de la Selección Colombia “revela una propuesta que conecta identidad, naturaleza y cultura futbolera bajo un mismo concepto creativo: 'Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele’“.

Y es que la camiseta combina unos colores verdes fosforescentes con azul agua marina.

El diseño de la camiseta “nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares", dio la FCF.

¿Cómo conseguir la camiseta con la que Colombia debutará en el Mundial 2026?

Lo único que debe hacer para conseguir las dos prendas es ingresar a la sección de la Selección Colombia en la página web de Adidas, o visitar las tiendas físicas de la marca.

También puede hacerlo mediante a tienda oficial de la FIFA en línea.

Esta es la sección en la página: https://www.adidas.co/colombia

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