Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, reveló la principal fortaleza de Colombia de cara al Mundial 2026

La Selección Colombia cerrará la primera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Uzbekistán este miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En la rueda de prensa previa al compromiso, el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, destacó las fortalezas de la Tricolor y reconoció el nivel de los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo. El italiano, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, aseguró que su equipo tendrá una prueba exigente en su estreno mundialista.

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“Colombia es un gran equipo, que no se rinde, que lucha hasta el final. Sin duda es un equipo que tiene jugadores de gran nivel como Luis Díaz”, afirmó el estratega italiano.

Cannavaro también se refirió a lo que representa para él disputar una Copa del Mundo desde el banquillo, una experiencia diferente a la que vivió como futbolista durante su exitosa carrera profesional.

“He participado en la Copa del Mundo como jugador, pero participar como entrenador sigue siendo diferente. Esperamos partidos muy interesantes e intensos. Nuestros rivales son equipos de alto nivel. Es nuestra primera vez participando en este torneo, por lo que debemos disfrutar cada partido y ganar experiencia”, señaló.

El técnico de la selección uzbeka también mostró su emoción por disputar el encuentro en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos en la historia de los Mundiales.

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“He estado en este estadio antes, donde Maradona marcó algunos de sus goles más brillantes. También estamos contentos de jugar nuestro primer partido en este estadio histórico”, comentó.

Uzbekistán afrontará su primera participación en una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo, mientras que Colombia buscará comenzar con pie derecho su camino en el Grupo K y ratificar el favoritismo que la acompaña para avanzar a la siguiente ronda.