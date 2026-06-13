Iván Cepeda publicó nuevo programa de gobierno 2026-2030: las “tres revoluciones” que propone

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, publicó un nuevo plan de gobierno 2026-2030 centrado en una apuesta estructural por la paz, la seguridad humana y la justicia social.

Titulado “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida” el documento profundiza en avances del actual gobierno de Gustavo Petro y contempla reformas estructurales en ámbitos sociales, económicos y políticos.

1. Revolución Ética: lucha contra la macrocorrupción y la impunidad

La primera transformación es la Revolución Ética, que tiene como objetivo enfrentar la “postración moral” del país tras décadas de conflicto armado y mercantilización de la vida. Frente a esto, el programa de Cepeda propone la creación del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción y la transformación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

Estas entidades tendrán autonomía técnica, presupuestal, así como apoyo de la policía judicial. También se contempla la creación de la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción dentro de la Fiscalía General de la Nación, destinada a desmantelar finanzas de las mafias.

“Llevaremos al Congreso una ley que tipifique la gran corrupción como un delito grave de criminalidad organizada. Se acabarán los privilegios: los determinadores del saqueo no tendrán el beneficio de la casa por cárcel ni jugosas rebajas de penas que burlen la justicia”, señala el documento.

Reducir el salario del presidente y reformar la Ley 80 de contratación pública

Cepeda también propone la radicación de la Ley de Austeridad Republicana, con la que busca reducir el salario del presidente y de los altos funcionarios del Estado. Además, plantea reformar la Ley 80 de contratación pública.

Paz integral y diálogos eficaces

El candidato reafirma su compromiso con la paz y la estructura en tres dimensiones: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, transformación territorial y diálogos eficaces. El documento establece una “línea roja” en cuanto a la negociación de grupos armados, prevaleciendo la niñez, los liderazgos sociales y la población en los territorios.

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Además, aboga por la dignificación de la Fuerza pública con la nivelación salarial, robustecimiento del Subsistema de Salud Militar y policial, fondo de vivienda preferencial, entre otras alternativas.

Se priorizará la interrupción de corredores ilícitos y el desmantelamiento de las economías que financian la violencia (extorsión, secuestro, minería ilegal y narcotráfico) mediante inteligencia financiera y la agilización de la extinción de dominio.

2. Revolución Social y económica

Cepeda propone un modelo económico productivo, diversificado y socialmente excluyente. Estos son los pactos nacionales:

Pacto Productivo: Impulsa una política industrial enfocada en sectores estratégicos como la transición energética, salud, agroindustria, turismo y bioeconomía. Incluye una Revolución Agraria para democratizar la tierra (añadiendo 1 millón de hectáreas), el fortalecimiento de la banca pública (Grupo Bicentenario) y la creación de la Alianza Nacional Alimentaria (ANA) para conectar directamente a los productores campesinos con el consumo nacional.

Pacto Social: Centrado en el empleo digno, la formalización laboral y la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidado que reconozca, remunere y redistribuya el trabajo de cuidado no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres.

Pacto Fiscal: Busca unas finanzas públicas sostenibles mediante la eliminación de privilegios tributarios a las altas rentas, el fortalecimiento de la DIAN contra la evasión y la implementa

3. Revolución Política

Por último, la tercera revolución del plan de gobierno de Cepeda busca el fortalecimiento de la participación política. Para ello, propone reformar la Ley 152 de 1994 para consolidar una participación activa y recursos de regalías a presupuestos vinculados.

Este enfoque contempla una reforma política con listas cerradas, bloqueadas y paritarias, la tipificación de la violencia política de género y la sustitución del Consejo Nacional Electoral por una corte electoral autónoma e independiente.

En materia internacional, propone una política exterior de carácter feminista, antirracista y decolonial, con un Viceministerio de las Migraciones para atender la diáspora colombiana.

“Yo creo en relaciones internacionales basadas en el respeto, en la cooperación y en la soberanía. Espero que así sean nuestras relaciones con todos los países, no relaciones de imposición, relaciones de intento de intervención económica o militar o política en los asuntos internos, y que ojalá podamos resolver los problemas que nos competen con esos países“, manifestó el candidato.