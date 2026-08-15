Terremoto Colombia: Subió a 288 el número de muertos y bajó a 202 el de desaparecidos

El más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sobre el terremoto en Colombia de magnitud 7,4, ocurrido el pasado 10 de agosto, reveló que el número de personas muertas aumentó a 288.

Entre tanto, la cifra de desaparecidos se redujo de 379 a 202 en comparación con el informe emitido en la mañana de este 14 de agosto. No obstante, no se precisa si la reducción de este número se debe a que encontraron a más personas entre los escombros o si fueron localizados tras estar incomunicados.

La entidad agregó en su informe que el terremoto, cuyo epicentro fue la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.

Por otro lado, el boletín de la tarde indicó que el número de damnificados aumentó a 145.601 personas de 57.516 familias en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

La UNGRD también especificó que el temblor dejó 80.744 viviendas averiadas, otras 12.504 destruidas y 66 edificios colapsados, estos últimos principalmente en Cali y Pereira.

También se precisó que los daños en todo el país incluyen:

2.595 centros educativos

260 centros de salud

267 carreteras

87 acueductos

55 puentes

5 aeropuertos

Entre los aeropuertos afectados se encuentra el Matecaña de Pereira, el cual solamente opera para vuelos militares y de carácter humanitario desde el momento del terremoto.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: