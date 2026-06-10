Iván Cepeda confirmó oficialmente quiénes conformarán su equipo económico: Clara López lo dirigirá

Caracol Radio había anticipado en primicia quiénes conformarían el equipo económico de Iván Cepeda, dentro de ellos se mencionó a exministros y exdirectores de instituciones económicas del país.

En 6AM W el candidato confirmó en exclusiva que Clara López será la encargada de dirigir el equipo económico.

“Aprovecho para anunciar aquí de manera oficial que mi equipo económico ya se está integrando, que lo va a dirigir la doctora exministra del Trabajo y actual senadora Clara López Obregón, que allí también estará el destacado economista Mauricio Cabrera y que también tendrá el exministro Germán Umaña”

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Equipo económico de Iván Cepeda: ¿Quiénes lo conformarán?

Otro de los integrantes es Jairo Villabona, quien sedesempeñó como director de la DIAN hasta enero de 2025.Su experiencia en materia tributaria y de administración fiscal será uno de los componentes clave dentro de las discusiones sobre ingresos públicos y sostenibilidad financiera.

A él se le suma Paula Díaz, quien es economista con experiencia en el Ministerio de Hacienda, lugar en el que trabajó como asesora en la Dirección de Presupuesto, como Diego Carerro, economista que ejerció funciones de asesoría en el despacho de la misma cartera.

El equipo también contará con Darío Restrepo, quien es académico y experto en descentralización y fue director técnico de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación y profesor universitario.

Asimismo, participará Mario Valencia, economista y exsubdirector general de Planeación Nacional, reconocido por sus análisis sobre desarrollo económico y políticas públicas.

Dentro del grupo figuran además Fernanda Salazar, exviceministra de Empleo y Pensiones, y María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat y Vivienda durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.

El listado también incluye a Azza Gómez, director del Centro de Pensamiento Vida, quien aportará desde la construcción programática y el análisis de políticas públicas.

Fuentes cercanas a la campaña señalaron que la conformación del equipo aún no está cerrada y que en las próximas semanas podrían incorporarse otros nombres, incluidos funcionarios que actualmente ocupan cargos en distintas entidades del Estado.