Embajadora ante Turquía respondió tras ser declarada insubsistente: lo recibo con sorpresa

Este viernes, 14 de agosto, la embajadora saliente de Turquía, Yenniffer Parra, se refirió a su declaración de su insubsistencia por parte del Gobierno Nacional.

Por medio de una carta, la funcionaria diplomática expresó recibir “con sorpresa” la información según la cual su “insubsistencia estaría relacionada con la supuesta ausencia de una renuncia protocolaria”.

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Habría renunciado antes de ser declarada insubsistente

Allí, explicó que, de hecho, sí renunció previamente a esta declaratoria. “El pasado 26 de julio presenté formalmente mi renuncia al cargo de embajadora, poniendo a disposición del Gobierno Nacional la responsabilidad diplomática que me había sido confiada”.

En esa línea, Parra subrayó que se retira del cargo “con la tranquilidad de haber cumplido” con su “deber” en la embajada.

“Durante mi misión en Turquía enfrentamos circunstancias internacionales especialmente complejas. Particularmente, la situación de seguridad en Irán exigió de nuestra Embajada y de su equipo consular una actuación permanente para proteger a los ciudadanos colombianos”, agregó.

A su paso, agradeció a “todos los funcionarios que hicieron parte de ese esfuerzo, y especialmente a nuestros connacionales en Turquía, Irán, Pakistán y Georgia” que, según dijo, merecen su “profundo reconocimiento”.

Así mismo, extendió las gracias al expresidente Gustavo Petro por “la confianza que depositó” en ella para “representar a Colombia”.

Críticas al Gobierno Nacional por relaciones con Israel

Al final de su misiva, Parra realizó una serie de críticas a lo adelantado por el Gobierno Nacional, actualmente, en materia de relaciones exteriores, específicamente con el caso de Israel.

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“Mi salida coincide, además, con un cambio significativo en la orientación de la política exterior colombiana frente al cual mantengo una diferencia de principios. El Gobierno Nacional anunció el 10 de agosto de 2026 el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Respeto el derecho de cualquier Gobierno democráticamente constituido a definir su política exterior. Sin embargo, no puedo representar ni acompañar una posición que considero incompatible con los principios del orden jurídico internacional que Colombia ha defendido históricamente”, sentenció.

Esta es la carta de la embajadora saliente de Colombia en Turquía, Yenniffer Parra: