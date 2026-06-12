Iván Cepeda propone que Colombia sea sede de una Copa Mundial de Fútbol
El candidato presidencial lanzó la propuesta en sus redes sociales este viernes.
El candidato presidencial Iván Cepeda planteó en sus redes sociales este viernes que Colombia se proponga ser sede de una Copa Mundial de Fútbol, como parte de una apuesta de gobierno por el deporte.
“Creo que debe ser un propósito de gobierno hacer que Colombia sea sede de una Copa Mundial, y me la juego por el fútbol y por el deporte”, dijo Cepeda, en medio de la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.
Durante el video en sus redes sociales, Cepeda también habló de su afición y aseguró que admira a figuras como Pelé y Diego Maradona, además de recordar el Mundial de México 1970.
La propuesta de Cepeda se conoce a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de la polémica que se ha generado entre su campaña y la del candidato Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos asociados a la identidad nacional, como la camiseta de la Selección Colombia y la bandera.
Es de recordar que este viernes la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una medida que buscaba que De la Espriella no usara estos símbolos y permitió nuevamente que la campaña utilice los colores de la bandera de Colombia y otros.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...