Iván Cepeda propone que Colombia sea sede de una Copa Mundial de Fútbol

AME8508. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/06/2026.- Captura de pantalla tomada del canal de YouTube del candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico Iván Cepeda Castro hablando durante una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Cepeda aseguró que su rival, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. EFE/ Iván Cepeda Castro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Iván Cepeda Castro

El candidato presidencial Iván Cepeda planteó en sus redes sociales este viernes que Colombia se proponga ser sede de una Copa Mundial de Fútbol, como parte de una apuesta de gobierno por el deporte.

“Creo que debe ser un propósito de gobierno hacer que Colombia sea sede de una Copa Mundial, y me la juego por el fútbol y por el deporte”, dijo Cepeda, en medio de la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Durante el video en sus redes sociales, Cepeda también habló de su afición y aseguró que admira a figuras como Pelé y Diego Maradona, además de recordar el Mundial de México 1970.

La propuesta de Cepeda se conoce a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de la polémica que se ha generado entre su campaña y la del candidato Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos asociados a la identidad nacional, como la camiseta de la Selección Colombia y la bandera.

Es de recordar que este viernes la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una medida que buscaba que De la Espriella no usara estos símbolos y permitió nuevamente que la campaña utilice los colores de la bandera de Colombia y otros.