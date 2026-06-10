Iván Cepeda habla en 6AM W

El candidato presidencial Iván Cepeda pasa por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la segunda vuelta en la que se medirá en las urnas a Abelardo de la Espriella.

¿Cepeda es diferente a Petro?

Manifestó que es parte de un proyecto político con una historia larga, con figuras a nivel nacional, entre ellas destacó a Carlos Gaviria y Clara López. Sobre el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, expresó que son diferentes, pero coinciden en varias cosas.

“Somos personalidades políticas cada uno con su historia, pero compartimos un proyecto político. En él hay identidades a las que yo no renuncio”, dijo.

¿Actitudes de Petro hacen daño a su campaña?

Cepeda destacó el trabajo hecho por el Gobierno Petro, mencionando que “supera a muchos otros y tiene un balance positivo” y siendo líder en materia social, en haber logrado plantearla al país un modelo económico distinto, en haber liderado el debate internacional de la crisis climática, en convertirse en líder de la paz en el mundo.

Sobre las manifestaciones de Petro al no reconocer los resultados de la primera vuelta presidencial, mencionó que el mandatario “tiene información que ha puesto a disposición de la autoridad judicial que debe ser esclarecido sobre el escrutinio. Yo, como candidato, he avanzado en la segunda vuelta en la que estamos y eso implica reconocer el resultado”.

No obstante, destacó que los temas que surgen Petro los ha abordado como presidente; él como candidato.

Asesinato de su padre y exterminio de la UP

“Con relación a la etapa estaba en desarrollo el genocidio contra la UP, algo ha cambiado en este país. Estamos por concluir el primer gobierno progresista que termina exitosamente, con todas las críticas que se le puedan hacer”, afirmó.

Tras esto, sentenció que una de las banderas del Gobierno Petro fue buscar la posibilidad de un Gran Acuerdo Nacional, por lo que recordó que se hicieron intentos de diálogo y no solo con sectores afines.

“Aquí no se ha valorado suficientemente que aquí hubo diálogo entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, y hubo acuerdos”, dijo.

“Se me reprocha a veces que soy utópico al plantear un Acuerdo Nacional, pero e posible. Mi padre trabajó desde sus ásperas posiciones políticas por lograr esa concertación y fue asesinado en ese ejercicio democrático”, agregó.

Relación con empresarios

Ante las inseguridades de muchos empresarios con lo que propone, Iván Cepeda les recordó que hay “fantasmas fruto del desconocimiento”, por lo que lamentó que, hasta el momento, no hayan encontrado un espacio para reunirse con ellos para darles a conocer sus ideas y propuestas.

“He participado en procesos de paz, contribuí en el acuerdo de paz del 2016 y otras tantas cosas. Hice una sociedad con José Félix Lafaurie para la compra de tierras por parte del Estado, se han adquirido 200.000 o 250.000 hectáreas. En Colombia se ha hecho una reforma agraria sin que se derrame sangre, pero hay fantasmas fruto de la ignorancia, del desconocimiento”, aseveró.

Reveló que solicitó una cita con el Consejo Gremial Nacional para que sea escuchado por los empresarios del país. “Lo primero es desprevenirse, escuchar y entender quién es el otro”.

Ricardo Roa, Ecopetrol y transición energética

Aunque no confirmó o negó si Ricardo Roa seguirá en la Presidencia de la estatal, aseguró que “habrá cambios” en Ecopetrol sin que se cambie la orientación económica de la compañía, pues ha demostrado ser exitosa.

“Ese no es un asunto sometido a la voluntad o a los gustos del gobernante, es un imperativo de la época. La economía que está exclusivamente orientada en los hidrocarburos ha mostrado sus límites históricos, entonces hay que producir una transición”, indicó.

Planteó que, en vez de pensar en esos cambios ahora, por qué no mejor pensar cómo hacer la transición más eficaz para que no arruine a quienes han vivido de la economía del petróleo.

¿Hay alguna oportunidad de fracking en su gobierno?

“La respuesta es tajante. El fracking, por lo menos en mi gobierno, no habrá. Vamos a enfrentar una temporada prácticamente de temperaturas y condiciones de inclemencia que harán que muchos territorios tengan problemas de agua, de fertilidad”, aseguró.

Reiteró que pone el fracking pone en riesgo las reservas acuíferas y los páramos, por lo que el debate está en cómo mantener la soberanía energética del país con transición, pero sin elementos lesivos.

Crisis de la salud

Cuestionó que convertir la salud en una mercancía le abre la puerta a que se haya terminado en la crisis de salud actual.

“No se trata de justificar errores, pero se sabía el sistema cómo iba a terminar. Entonces, mal haríamos en cerrar los ojos a esa historia”, señaló.

Ante esa situación, el candidato contó que abocará un plan nacional de emergencia en los primeros 100 días de su gobierno para resolver los aspectos más graves de la crisis actual. Comentó que dicho plan tiene que abocar tres asuntos:

Suministro de medicamentos

Procedimientos, citas, exámenes y cirugías represadas

Cómo concertamos una verdadera reforma de salud.

“Hay que actuar porque hay muchos usuarios del sistema de salud en condiciones difíciles”, dijo.

¿Cómo combatiría la corrupción?

Expresó que buscará prácticas y acciones que eviten que la corrupción comience desde el mismo Gobierno, algo que anunció será labor del exministro Iván Velásquez.

“Combatiré la corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que acabará con la Ley 80 y con los contrataderos: “Hay que reformar la ley de contratación pública en Colombia, que haya participación ciudadana en la auditoría de las contrataciones, que las juntas de acción comunal puedan contratar con el Estado”.

¿En su gobierno habrá garrote y zanahoria para los grupos criminales?

Resaltó parte de su trayectoria en la política de la Paz Total, algo que viene haciendo desde hace más de 15 años en distintos procesos con el ELN. A pesar de ello, se mostró crítico, asegurando que ha tenido vacíos, desaciertos y errores.

“Mi posición sobre la política de paz es que hay que hacer una reducción fundamental sobre el acuerdo de paz de 2016, porque es un compromiso de Estado y porque hay una deuda con las comunidades en los territorios. Creo que si el ELN responde a condiciones claras, se podría buscar terminar lo que han sido 30 años de diálogo con ellos”, dijo.

Declaró también que para los grupos criminales y armados que no entran para diálogos políticos, “es imprescindible adoptar una ley de sometimiento”.

Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial

El congresista y candidato presidencial sostuvo que las comunicades indígenas del Cauca aceptaron su petición de que una de sus más grandes figuras hiciera parte de su campaña y de su posible gobierno.

“Estoy profundamente orgulloso de tener a Aída como fórmula vicepresidencial. Ella tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo, incluso como jefe de Estado. No es una decisión demagógica, es una persona que ha luchado en su vida con los pueblos del Cauca”.

¿Por qué no va con Aída Quilcué a un debate con Abelardo y Restrepo?

“Los debates son presidenciales y el país debe saber qué piensan los candidatos. Cuando se llega a una instancia en la que estamos, debaten los candidatos presidenciales”

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