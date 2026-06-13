CRC negó alocución presidencial de Petro al no encontrar razones de urgencia y excepcionalidad

La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República para emitir una alocución presidencial en televisión abierta este 12 de junio, al considerar que no se acreditaron los criterios de urgencia y excepcionalidad exigidos por la normativa vigente.

Según informó la entidad, tras recibir la solicitud inicial requirió al Gobierno nacional aclarar y complementar la información relacionada con las razones que justificaban el uso excepcional de esta figura. Una vez analizada la documentación aportada, la CRC concluyó que no existían elementos suficientes para autorizar la interrupción de la programación ordinaria.

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“La información aportada en la solicitud no permitió acreditar la concurrencia de tales circunstancias y, por tanto, no se justificaba la interrupción excepcional de la programación ordinaria de televisión abierta”, señaló la entidad en un comunicado.

La CRC enfatizó que su decisión “no constituye, en modo alguno, un acto de censura ni implica desconocer la importancia de la reducción de la pobreza como prioridad de política pública”, tema sobre el que versaba el mensaje que pretendía emitir el presidente Gustavo Petro.

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Asimismo, precisó que el análisis se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin valorar ni restringir el contenido del mensaje presidencial.

“La Sesión no valoró, restringió ni cuestionó el contenido del mensaje presidencial; se limitó a verificar de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos de urgencia y excepcionalidad”, indicó el organismo regulador.

La Comisión recordó que una sentencia del Consejo de Estado ordenó a la CRC realizar controles previos, concomitantes y posteriores sobre las solicitudes de alocuciones presidenciales, decisión que fue ratificada en febrero de 2026.

Finalmente, la entidad reiteró que el jefe de Estado conserva plenamente la posibilidad de comunicar este mensaje a los ciudadanos a través de otros canales institucionales y reafirmó su compromiso con la aplicación “técnica, imparcial y transparente” de las reglas vigentes.