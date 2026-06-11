Cepeda denunció ante Fiscalía y la CPI a De la Espriella por presuntos delitos ligados a las AUC

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El candidato Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, por presuntamente haber incurrido en delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad, cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las AUC.

La denuncia está siendo radicada en este momento ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por los delitos de concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito.

En una rueda de prensa, aclaró que no es una acción de continuidad de otras que se le han interpuesto al candidato de la extrema derecha, porque esta incluye elementos nuevos que han ido relectando en el tiempo en distintos escenarios de carácter judicial y en el proceso del esclarecimiento de la verdad.

“Siempre se habría presumido que él era cómplice de los paramilitares, pero con los documentos que han recolectado pueden constatar que sí perteneció a las AUC“, afirmó Cepeda.

¿Qué dijo sobre las pruebas?

Iván Cepeda aseguró que cuenta con las pruebas que mostrarían que Abelardo habría presuntamente ayudado en temas de reclutamiento a los paramilitares, e intentado también silenciar a los líderes de las AUC, para evitar que contaran sobre su participación en estos crímenes cometidos. Y

Además, señaló que tiene pruebas que constarían que posiblemente habría ayudado con sobornos para la elección de Mario Higuarán.