De la Espriella designará un gerente especial para articular necesidades del Chocó con el Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella, anunció, desde Chocó, Córdoba, que designará un gerente especial, quien será el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno Nacional tras la tragedia

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, por saldar, insisto, esa deuda histórica con un departamento que se merece un mejor futuro”, aseguró.

Además, aprovechó para agradecer a todos los colombianos por unirse a apoyar y ayudar a todos los afectados que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en el país.

“Han sido muy diligentes, muy comprometidos, y créanme que cuando Colombia se une en torno a un mismo propósito, entre todos podremos reconstruir la patria”, dijo.

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