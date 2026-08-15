¿Cuándo se pensiona un congresista en Colombia? Estos son los requisitos de edad y tiempo cotizado. Getty Images

Un tema que regresa constantemente al debate público en el ámbito de la política son las condiciones particulares que tienen los congresistas para el acceso a prestaciones sociales, salarios elevados y beneficios laborales en general.

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Dentro de esta revisión cíclica, uno de los puntos de discusión sobre los beneficios de senadores y representantes a la Cámara está en el acceso a pensión con cálculos salariales ventajosos y el tiempo de servicio necesario, en comparación con los profesionales de otros sectores.

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que dicho régimen pensional para los congresistas ha sufrido cambios considerables en los últimos tiempos, garantizando más control y equilibrio sobre los beneficios específicos a los que estos tienen acceso.

¿Tienen los congresistas régimen especial de pensiones en Colombia?

Uno de los cambios esenciales que sufrió la pensión para los congresistas en Colombia fue la culminación del régimen especial administrado por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon).

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Este régimen permitía beneficios especiales para los congresistas, como:

Retiro desde los 50 años para mujeres y 55 para hombres , teniendo al menos 20 años de servicio (continuos o discontinuos).

, teniendo al menos 20 años de servicio (continuos o discontinuos). Cálculo de pensión no inferior al 75% del ingreso mensual promedio del último año (incluye sueldo, primas y gastos de representación).

Sin embargo, este régimen finalizó su vigencia con la llegada primero de la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Pensiones, y, posteriormente, con el broche que le colocó el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual eliminó los regímenes especiales, exceptuando los de la fuerza pública y el presidente de la República.

En ese orden de ideas, tras el fin del régimen especial, la transición quedó cobijando principalmente a un reducido grupo de congresistas que alcanzaron a estar en funciones entre mayo de 1992 y abril de 1994. Estos congresistas mantuvieron los beneficios hasta el 31 de julio de 2010 (fin de regímenes especiales) y hasta el 31 de diciembre de 2014 para quienes tenían al menos 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005.

¿Cómo funciona el régimen pensional para congresistas en Colombia?

Así las cosas, en la actualidad la pensión de los congresistas se rige por el Sistema General de Pensiones que aplica al resto de ciudadanos.

En ese sentido, los legisladores tienen condiciones como:

57 años de edad de retiro para mujeres y 62 para hombres .

1.300 semanas cotizadas para hombres y 1.250 para mujeres (2026), siguiendo con la reducción progresiva ordenada por la Corte Constitucional hasta las 1.000 semanas.

Cabe anotar que en el régimen de ahorro individual las reglas de edad pueden variar si se alcanza el capital necesario o la garantía de pensión mínima.

¿Los congresistas tienen retiro forzoso en Colombia?

Aunque en Colombia la Ley 1821 de 2016 fijó el retiro forzoso para la mayoría de servidores públicos a los 70 años, la misma norma establece que esta determinación no aplica para quienes ostentan cargos de elección popular, como es el caso de los congresistas.

Es por ello que en Colombia un congresista puede superar los 70 años de edad y culminar su periodo legislativo, a menos que se presente otra causa para su retiro del legislativo, como puede ser la pérdida de investidura.