Embajador en Paraguay, declarado insubsistente, aseguró que presentó su renuncia el 23 de julio
El presidente Abelardo de la Espriella de declararlo insubsistente a él y a otros cuatro embajadores, tras no haber presentado su renuncia protocolaria.
El saliente embajador de Colombia ante Paraguay, Juan Manuel Corzo Román, se pronunció a través de un comunicado tras la decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de declararlo insubsistente a él y a otros cuatro embajadores, tras no haber presentado su renuncia protocolaria.
- En contexto: Declaran a cinco embajadores de gobierno Petro como insubsistentes: no habían presentado su renuncia
En el documento, Corzo Román expresó que sí presentó su renuncia en los tiempos establecidos: “Lo propio (la renuncia) se realizó el 23 de julio de 2026 en cumplimiento a lo establecido por el artículo 91 del decreto ley 274 del 22 de febrero de 2020″.
También aseguró que abandona el cargo “con la tranquilidad que brinda el deber cumplido, convencido de haber actuado siempre con responsabilidad, lealtad institucional y profundo respeto por Colombia y por las funciones que me fueron encomendadas”.
“Durante el ejercicio de mis funciones, he desarrollado mi gestión con la convicción permanente de servir a Colombia, representar dignamente a la Nación y procurar que cada actuación de la Embajada se encuentre a la altura de los más altos estándares institucionales”, concluyó.
¿Quiénes fueron declarados insubsistentes?
Caracol Radio conoció que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a varios funcionarios que siguen en sus cargos desde el gobierno pasado de Gustavo Petro.
En esta ocasión, De la Espriella declaró como insubsistentes a cinco embajadores que no habrían presentado su renuncia protocolaria.
- El embajador de Colombia ante Reino Unido de Suecia, Guillermo Herrera
- La embajadora en la República de Haití, Vilma Velásquez
- La embajadora en Turquía, Yennifer Parra
- El embajador en la República de Paraguay, Juan Manuel Corzo
- El embajador en Trinidad y Tobago, William Bush
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...