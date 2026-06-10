Respeto, cooperación y soberanía: Pilares de Iván Cepeda para relaciones internacionales de Colombia

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló de sus propuestas de gobierno y los principales problemas del país, entre ellas las relaciones internacionales de Colombia, en las que algunas se han visto afectadas durante el mandato de Gustavo Petro.

“Yo creo en relaciones internacionales basadas en el respeto, en la cooperación y en la soberanía. Espero que así sean nuestras relaciones con todos los países, no relaciones de imposición, relaciones de intento de intervención económica o militar o política en los asuntos internos y que ojalá podamos resolver los problemas que nos competen con esos países”, manifestó Iván Cepeda.

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