Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jun 2026 Actualizado 13:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Respeto, cooperación y soberanía: Pilares de Iván Cepeda para relaciones internacionales de Colombia

Iván Cepeda estuvo en 6AM W y habló sobre cómo serán las relaciones internacionales de Colombia, ya que algunas han vivido momentos de tensión durante el gobierno de Petro.

Iván Cepeda

Iván Cepeda

Iván Cepeda
Añadir Caracol Radio en Google

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló de sus propuestas de gobierno y los principales problemas del país, entre ellas las relaciones internacionales de Colombia, en las que algunas se han visto afectadas durante el mandato de Gustavo Petro.

“Yo creo en relaciones internacionales basadas en el respeto, en la cooperación y en la soberanía. Espero que así sean nuestras relaciones con todos los países, no relaciones de imposición, relaciones de intento de intervención económica o militar o política en los asuntos internos y que ojalá podamos resolver los problemas que nos competen con esos países”, manifestó Iván Cepeda.

Noticia en desarrollo...

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir