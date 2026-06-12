Iván Cepeda publica plan de gobierno a dos semanas de elecciones: documento conocido era discurso

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A dos semanas de las elecciones, el candidato presidencial Iván Cepeda publicó un documento de 118 páginas en el que presenta su plan de gobierno. El texto marca una diferencia frente al material que hasta ahora habría sido divulgado como referencia programática de su campaña, una recopilación de cerca de 400 páginas que reunía principalmente discursos e intervenciones públicas del candidato.

El nuevo documento incluye propuestas concretas de política pública y, según un primer análisis, se distancia de algunas de las iniciativas más controvertidas asociadas al petrismo.

Entre los temas que no aparecen en el plan figuran una eventual convocatoria a una asamblea constituyente, modificaciones al Banco de la República o la implementación de inversiones forzosas.

En materia económica, la propuesta contempla aumentos del salario mínimo, aunque plantea que estos estén vinculados a los incrementos de la productividad, un criterio que ha sido objeto de debate en las discusiones recientes sobre la fijación del salario.

Plan de gobierno Iván Cepeda

Escuche la entrevista completa AQUÍ: