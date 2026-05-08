“No es por problema con nueva ley”: GAD3 explica suspensión de sus encuestas electorales en Colombia

Recientemente, la firma GAD3 Colombia anunció que decidió suspender la publicación de encuestas electorales en el país.

En esa línea, Narciso Michavila, presidente de la firma encuestadora GAD3, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, para referirse al respecto.

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Michavila inició subrayando que la decisión que toman de dejar de hacer encuestas electorales en Colombia “no es por un tema de la nueva ley”.

“Consideramos que todo lo que sea para exigir rigor en encuestas es bueno para la democracia”, aclaró.

Así mismo, subrayó que “no es un problema con el Consejo Nacional Electoral” al que, según dijo, le agradece haberle permitido trabajar en otros procesos como, por ejemplo, siendo observador internacional del plebiscito de paz hace 10 años.

“A lo largo de todos estos años he ido viendo el trabajo extraordinario que hace el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros tenemos que garantizar que todo lo que hagamos sea siempre con el rigor que se espera de nosotros, que esperan todos los clientes nuestros, y con la interpretación que los cinco profesores de la Universidad Nacional están haciendo de cómo debemos de trabajar, pues nos hace absolutamente inoperativo poder trabajar con rigor”, subrayó.

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Y así, explicó la razón por la que se retiran, ejemplificando el caso con su labor actual en Andalucía, España.

“La principal región de España, que es Andalucía, va a las urnas. Hoy hemos entregado nuestra estimación de voto con nuestro sistema que es el que nos acredita ser siempre lo más preciso en la mayoría de los procesos electorales, el mismo método que aplicamos en las presidenciales de Colombia o en las últimas municipales, pudiendo anticipar resultados y demostrando que el ciudadano no miente y es sincero . Si hubiéramos tenido que seguir los requisitos de estos cinco académicos, nosotros hoy no habríamos podido hacer nuestro trabajo con rigor y, por lo tanto, ABC no publicaría el lunes que viene las estimaciones que nosotros estamos dando. Ese es el motivo por el que nos retiramos”, explicó.

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Y agregó: “No comparto en absoluto la visión que tienen estos cinco profesores de la Universidad Nacional de pensar que la sociedad colombiana no está abierta a poder responder con nuevas tecnologías. Yo mismo, dos años seguidos, he presentado encuestas de empleo inteligente artificial por universitarios colombianos y están muchísimo más avanzados que los universitarios europeos, por ejemplo. Entonces, considerar que la única metodología válida en la Colombia de 2026 son las encuestas presenciales, GAD3 no lo puede admitir”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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