Alto funcionario de EE.UU. se quedó en Colombia después de la posesión presidencial
Ayer fue visto en la misma tarima con el mandatario en el desfile de los silleteros en Medellín.
Alto funcionario de EE.UU. se quedó en Colombia después de la posesión presidencial
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Un miembro de la delegación estadounidense que vino a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella no regresó a Estados Unidos, sino que se quedó con él.
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Ayer fue visto en la misma tarima con el mandatario en el desfile de los silleteros en Medellín. Se trata de Joseph Humire, el subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas. Es un antiguo miembro del cuerpo de marines que participó en la guerra de Irak. Es experto en seguridad hemisférica y guerra asimétrica. Antes de entrar a la administración, Trump dirigió el Center for a Secure Free Society (SFS), un tanque de pensamiento del que hacen parte exmilitares y que funciona en Washington.
Humire declaró ante un comité del Congreso que los bombardeos estadounidenses a lanchas en el Caribe y en el Pacífico eran apenas el comienzo de una nueva etapa de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Humire, de origen boliviano, ha visitado Colombia varias veces y por períodos prolongados. Ha participado en actividades académicas con la Universidad de los Andes.
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Daniel Coronell
Daniel Coronell ha sido director de noticias de RCN, Noticias Uno y Noticias Univision, tiene un espacio...