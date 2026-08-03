Superintendente sugiere sancionar a Ecopetrol por restringir competencia en contrato de helicópteros

Logo de Ecopetrol e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Getty Images

Ecopetrol y sus empresas filiales Ocensa y Cenit deben ser declaradas responsables y en consecuencia sancionadas por prácticas destinadas a restringir la competencia en la multimillonaria contratación de helicópteros durante 12 años, según una conclusión de la Superintendencia delegada para la competencia.

El valor de los contratos otorgados con prácticas irregulares sobrepasa los 400.000 millones de pesos y la empresa beneficiada es Helistar, una compañía aeronáutica especializada en alquilar aviones privados y helicópteros.

La conclusión es del superintendente delegado para la competencia, Francisco Melo Rodríguez, en un informe motivado de 251 páginas, es que las tres empresas del grupo Ecopetrol elaboraron pliegos de condiciones y establecieron requisitos, hechos a la medida, para favorecer a la empresa contratista Helistar desde 2011 hasta 2023.

La investigación concluyó, en cambio, que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad de Helistar, ni de sus representantes legales, en estas prácticas restrictivas de la competencia.

Después de dos años de la formulación del pliego de cargos, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay suficientes elementos para responsabilizar a los contratantes, pero no a los contratistas.

Concluye el informe que las tres empresas del grupo Ecopetrol: El Oleoducto Central de Colombia, Ocensa; Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos y Ecopetrol S.A. manipularon requisitos en los procesos para que Helistar ganara las licitaciones.

Dentro de los elementos que llevaron a la delegatura de la competencia a esta conclusión hay varias comunicaciones de WhatsApp entre funcionarios donde acuerdan requisitos y condiciones para la licitación de tal manera que solo puedan cumplirlos uno de los proponentes.

Esos requisitos tenían que ver, entre otras cosas, con la antigüedad y las horas de vuelo de los helicópteros.

El informe señala que las condiciones no atendían criterios objetivos y uniformes, sino que prevalecieron conceptos subjetivos de los funcionarios que elaboraron los pliegos de licitación.

Aún más, el documento concluye que el llamado “soporte técnico” se construyó para justificar una decisión ya adoptada y que la “antigüedad” se usó para solucionar una discusión interna sin que existiera una razón técnica. Todos los criterios se orientaron a restringir la competencia, lo que en la práctica dejó por fuera del negocio más importante del mercado a otras empresas, durante doce años.

La conclusión no deja lugar a dudas: “De acuerdo con lo expuesto en el presente Informe Motivado, la Delegatura recomendará declarar la responsabilidad de ECOPETROL, OCENSA y CENIT toda vez que ejecutaron una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia de forma continua en los 6 procesos de selección”.

El informe, conocido de manera exclusiva por El Reporte, está listo desde hace varias semanas, pero está detenido en un requisito formal porque una especie de comité de sabios no ha estudiado el informe.

La historia es esta. En los casos de protección de la competencia el Superintendente de Industria y Comercio, tiene un comité asesor compuesto por cinco expertos en materias empresariales, económicas o jurídicas.

Esos asesores son personas prestigiosas que vienen hace años cumpliendo esa función, antes de este gobierno. La norma dice que es obligatorio oírlos pero que su opinión no es vinculante.

Es decir que para tomar una decisión deben ser consultados, aunque su concepto no necesariamente debe ser acatado por la Superintendencia.

Los integrantes del comité asesor son:

Mauricio Pérez, economista egresado de la Universidad de Princeton, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Edgardo Villamil, abogado litigante, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también profesor del Externado. José Alberto Gaitán, abogado, experto en títulos valores, profesor de la Universidad del Rosario. Andrés Escobar Arango, economista, exviceministro técnico de Hacienda y profesor de la Universidad de los Andes. Juan Felipe Mejía, decano de Economía de Eafit, quien aparentemente no está activo en este consejo asesor.

El caso es que no ha habido manera de reunir a los sabios del comité asesor en una videoconferencia para que emitan concepto.

Si esto no se soluciona antes del jueves 6 de agosto, es probable que las conductas restrictivas de la competencia queden en la impunidad para siempre.

No sobra contarles que el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien desde el viernes asumirá la jefatura del Estado, se viene transportando en aviones y helicópteros de la empresa Helistar, la misma beneficiaria –aunque no responsable– de estas prácticas restrictivas de la competencia.

Nadie ha informado quién le paga, ni cuánto le pagan a Helistar, esta compañía megacontratista del grupo Ecopetrol, por estos vuelos del presidente electo.