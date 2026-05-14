CNE indaga a Invamer por supuestas inconsistencias en encuesta de carácter académico

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA). / CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este miércoles una indagación previa contra la firma encuestadora Invamer por presuntas inconsistencias en una encuesta de carácter académico realizada para la Universidad EAFIT.

Aunque esa medición no estuvo relacionada con intención de voto ni con el actual proceso electoral, el CNE señaló que la firma pudo haber violado la ley de encuestas.

Según una resolución de este miércoles, 13 de mayo, la sala encontró “mérito suficiente” para iniciar la indagación previa, tras un concepto técnico de la Comisión de Vigilancia de Encuestas, que advirtió supuestas inconsistencias metodológicas.

El CNE señaló que las inconsistencias estarían relacionadas con aspectos como la estimación de márgenes de error, la aplicación del diseño durante el trabajo de campo y otros factores.

La encuesta investigada fue publicada el 23 de febrero de 2026. Y tras ser consultados por Caracol Radio, Invamer aseguró que la investigación “no tiene nada que ver con el proceso electoral”.

La firma explicó que el trabajo de campo se realizó entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025 y que el cuestionario incluía 36 preguntas enfocadas en democracia y formas de gobierno, “donde ninguna es de intención de voto o favorabilidad de personajes públicos”.

La encuestadora también sostuvo que el 20 de febrero entregó los resultados tanto a EAFIT como al CNE, y que incluso el 28 de abril recibieron un comunicado de cierre de auditoría en el que, según Invamer, la comisión reconocía “el esfuerzo de colaboración” de la firma.