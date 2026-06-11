Expresidente Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo se reunieron a pocos días de la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo una reunión con Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Esto, en su residencia ubicada en Llanogrande, en Rionegro, Antioquia.

Tras el encuentro, el exmandatario aseguró que conversaron sobre diferentes asuntos del país, en medio de las dudas sobre la posición que tomaría Oviedo para la segunda vuelta.

Es de recordar que Oviedo había negado acercamientos tanto con el petrismo como con la derecha colombiana de cara a la segunda vuelta. Y se había negado, hasta ahora, a aceptar tomarse un café con alguno de los sectores políticos.

“Hablamos sobre muchos temas: el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, dijo Uribe.

Así pues, la reunión se dio en la recta final de la campaña presidencial y crece la expectativa sobre si tomaría una decisión de cara al proceso venidero.