Solicitan suspender AtlasIntel por posibles irregularidades en encuestas presidenciales

La Red de Veedurías radicó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de intervenir a AtlasIntel, la firma especializada en sondeos electorales. Según la veeduría busca con esta petición revisar hechos que, según la organización, comprometen la transparencia del proceso democrático.

Además, advirtieron que no se trata de un caso aislado, sino de una “escandalosa práctica reiterada, documentada técnicamente por el propio Consejo Nacional Electoral”.

La organización advirtió que la actuación de la encuestadora es “reprochable”

Según la veeduría, estos hallazgos ya habrían sido advertidos en distintos expedientes, evidenciando fallas metodológicas de fondo. Para la Red de Veedurías, esto sería actos irregulares exigidos en procesos electorales.

Además, Bustos asegura que la empresa ha “inflado” la posición de las campañas en sondeos. También la Comisión Técnica del Organismo Electoral tienen esta posición y reiteran que AtlasIntel no cumplen con los requisitos mínimos de rigor.

“En la medida en que se alteran los resultados electorales y se contravienen la normatividad electoral, precisamente en esta recta final en que la ciudadanía demanda plenas garantías frente a la información respecto de sus expresiones de voluntad y, a su vez, de la forma como ellas son recogidas válidamente para efectos político-electorales”, dijo Bustos.

El CNE ya ha formulado cargos contra Atlas-Intel por presuntas irregularidades

No solo ha sido la Red de Veedurías que ha publicado las presuntas irregularidades de la firma especializada en sondeos electorales. El CNE ya ha formulado cargos contra Atlas-Intel por las mismas presuntas irregularidades, una de ellas, por posible falta de inscripción en el registro en el 2025.

Finalmente, la Red de Veedurías solicitó al CNE tener una vigilancia más estricta sobre todas las firmas encuestadoras durante el proceso electoral exigido en la Ley 2494 de 2025 o nueva Ley de Encuestas.

“Se solicita que de inmediato se produzca la suspensión provisional del registro, a efecto de que no pueda seguir operando (...) ya estamos llegando a la recta final de las elecciones“, concluyó Bustos.