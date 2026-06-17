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El Reporte Coronell - Detalles e imágenes inéditas del arresto del activista Beto Coral

Beto Coral pasó la noche en el cuartel general del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos, ICE, en Phoenix, y los agentes que lo detuvieron le dijeron que probablemente hoy será trasladado a la prisión estatal de mínima seguridad de Florence en el mismo estado de Arizona.

Franklin Humberto Coral Garrido, el nombre completo de Beto Coral, es un activista en redes sociales cercano al petrismo. Tiene decenas de miles de seguidores en X y en YouTube.

Es hijo de uno de los oficiales que participó en la operación para localizar y abatir a Pablo Escobar Gaviria. El capitán Humberto Coral Caballero fue asesinado unos meses después del operativo contra Escobar, cuando Beto apenas tenía 8 años.

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Coral ha dedicado buena parte de su vida a investigar esa muerte y publicó un libro llamado “El día que mataron a mi padre”.

Beto, vive desde hace un tiempo en Arizona, donde maneja Uber para ganarse la vida. La semana anterior vino a Miami con dos propósitos:

1. Presentar una demanda contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella quien lo grabó sin su autorización en el marco de una querella del expresidente Uribe contra Coral. Eso sucedió en Florida donde grabar a alguien sin permiso está prohibido y es castigado con cárcel.

2. Adelantar una campaña contra De la Espriella. Beto visiblizó el mensaje de una avioneta que sobrevoló Miami con una pancarta que dice: “De la Espriella, Saab y Maduro robaron a Venezuela”. Además fue a varios lugares de concentración usual de colombianos y venezolanos con una pancarta que contenía el mismo mensaje.

El lunes, el primer día de votación anticipada para colombianos en el exterior, asistió al Wastco Center de la Universidad de Miami, donde se adelantan los comicios.

Ese día en la tarde volvió a Phoenix.

Ayer en la tarde había recogido a su hijo y llegaba a su casa cuando vio que lo esperaban dos agentes de Home Land Security Investigations, un cuerpo especial de ICE que investiga delitos. De acuerdo con lo que Coral me dijo, le mostraron sus armas.

Beto les dijo que venía con su niño y los agentes inmediatamente se tranquilizaron. Le informaron que venían a arrestarlo. Entraron con él a la casa y le permitieron buscar sus documentos de petición de asilo y permiso de trabajo que lo autorizan para permanecer en Estados Unidos.

Un permiso de trabajo no es un documento de inmigración que acredite estatus de permanencia. Es una concesión temporal que otorga un juez cuando estudia el caso. Ese permiso puede ser revocado en cualquier momento.

Dentro de su casa, Beto Coral grabó un mensaje mientras se efectuaba la detención:

La última imagen de esa grabación lo muestra abrazando a su hijo. Después fue llevado hasta el vehículo de HSI donde había dos agentes más.

En el carro uno de los agentes le dijo “¿Qué fue lo que usted hizo?”.

Coral respondió que no había hecho nada en contra de la ley y que había sido estricto en su cumplimiento, que entró a Estados Unidos en diciembre de 2025 con una visa vigente y que antes del vencimiento de su estadía autorizada, en marzo de 2026, pidió asilo político, que un juez estudiaba el caso y que le había concedido el permiso de trabajo.

El año pasado le pospusieron una audiencia para definir el asilo y le dijeron que la decisión podía tomar hasta cinco años más por congestión judicial.

El agente, de acuerdo con lo que me dijo Beto Coral, le informó que su orden de arresto provenía directamente del secretario de Estado Marco Rubio.

Ayer en la mañana varios partidarios de Abelardo de la Espriella, molestos por la presencia de Beto Coral en Miami, por cierto algunos de ellos indocumentados, empezaron a pedir a través de la red X, su deportación copiando al subsecretario de Estado Christopher Landau, quien frecuentemente se identifica en la red social como “El quitavisas”.

A las 9:27 de la mañana, el propio Abelardo de la Espriella, trinó “Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex… Coming soon. (A.D.L.E)”.

Acompañado del escudo del llamado Quitavisas y algo que llamó Tigreseñal.

La actividad política de Beto Coral está amparada por la Constitución de Estados Unidos. Es inédito que las normas de inmigración se usen para castigar a los opositores de un candidato político en Colombia. Todo indica que eso es lo que está pasando.

El caso de Beto Coral debe pasar a un juez de inmigración en las próximas dos semanas para que estudie su eventual deportación y si le concede una fianza para que pueda estar en libertad mientras se decide su caso.

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Los jueces de inmigración de Estados Unidos no son parte de la rama judicial. Son funcionarios de la administración que dependen del Departamento de Justicia.

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