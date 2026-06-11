Bogotá tendrá ley seca desde el viernes 19 de junio, para la segunda vuelta presidencial

El pasado viernes, 28 de mayo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, sorprendió a los bogotanos con una noticia: la ley seca desde el viernes 29 de mayo y hasta el 1 de junio para garantizar el orden público en la primera vuelta presidencial.

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La noticia sorprendió debido a que en años anteriores la ley seca se había decretado desde el sábado antes de elecciones y no desde el domingo. A pesar de las críticas a la Alcaldía de Bogotá, el Distrito tomó una decisión similar para la segunda vuelta presidencial.

El secretario confirmó que Bogotá tendrá nuevamente ley seca desde las 06:00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio. Según el funcionario, la medida se tomó después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta.

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“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”, aseguró el secretario.

Asimismo agradeció a los ciudadanos su compromiso y dijo que la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz. Cabe mencionar que durante las últimas semanas se han registrado problemas de orden público por diferentes manifestaciones en Bogotá con motivo de las elecciones.