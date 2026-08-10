Solo quedan dos candidatos con opción para la Contraloría General

El viernes, el día de la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, fue el mismo en el que se hizo inviable políticamente el tercer hombre en la carrera por la Contraloría General.

Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor y excontralor encargado y uno de los más opcionados para ser elegido contralor general hasta el jueves, está a esta hora por fuera de la competencia.

Su principal apoyo, el presidente del Partido Conservador Efraín “Fincho” Cepeda, se quedó sin aire por tres razones: En primer lugar, porque no tiene el respaldo completo de su partido. Segundo, porque no apoyó la elección del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Y tercero, porque unas declaraciones suyas contra Iván Cepeda, del viernes pasado, le quitaron a su candidato 68 votos de un solo golpe.

David Barguil y Nadia Blel ya están alineados con la candidatura de Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado.

De hecho, el partido Conservador, el Liberal y el de la U han ido cerrando filas alrededor de Laverde. Esos tres partidos suman un apoyo grande, pero no suficiente para elegirlo.

El Partido Liberal tiene 13 senadores y 21 representantes para un total de 34 electores. El conservador cuenta con 10 senadores y 18 representantes, es decir, 28 votos para contralor, si va unido. El de la U, 8 senadores y 12 representantes, 20 votos para esta elección.

En total, los tres partidos minoritarios sumarían 82 votos, pero esta es una elección que requiere 144 votos.

El otro gran aspirante, que conserva la posibilidad de ser elegido, es el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

Su candidatura, inicialmente apoyada por el procurador Gregorio Eljach, se quedó sin ese respaldo, al menos de manera explícita. El procurador se apartó de esa campaña porque, según una fuente cercana a él, sintió que podía erosionar su propio respaldo en el Congreso.

Según algunos, el procurador ha dado a entender que se siente cómodo con cualquiera de los que sea elegido y que tiene cercanía similar con Castro, con Laverde o con Luis Enrique Abadía, que logró el puntaje más alto en el concurso, pero que no tiene ninguna viabilidad política.

Así las cosas, los principales impulsores de la campaña de Andrés Castro son el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos; el jefe de la facción no charista de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, y curiosamente dos magistrados: Juan Carlos Granados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Carlos Camargo de la Corte Constitucional.

La fuerza que pondrá el contralor general es nuevamente la alianza del petrismo con el uribismo, que no le gusta al gobierno.

La suma de los legisladores del Pacto Histórico (26 senadores y 42 representantes de la izquierda) y los del Centro Democrático (17 senadores y 21 representantes), más coaliciones y afines, llega a 125 votos de los 144 necesarios para elegir contralor.

El vocero del expresidente Uribe para esta elección es el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el vocero más activo por parte del expresidente Gustavo Petro es Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha dicho que cualquier alianza con el Pacto Histórico buscaría la “impunidad” del gobierno anterior en la Contraloría. Aunque el gobierno dice que no participará en la elección, los congresistas entienden que su orden de preferencias sería:

Ana Elena Monsalvo, quien no tiene opción Andrés Castro Jorge Laverde.

Los petristas dicen que lo único que piden es que no haya persecución contra el expresidente y su gobierno y que la Contraloría no se convierta en un arma política contra ellos.

Así las cosas, la iniciativa de señalar al elegido será principalmente del expresidente Álvaro Uribe. La decisión se conocerá apenas la víspera de la votación.

Bonus track

Un miembro de la delegación estadounidense que vino a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella no regresó a Estados Unidos, sino que se quedó con él.

Ayer fue visto en la misma tarima con el mandatario en el desfile de los silleteros en Medellín. Se trata de Joseph Humire, el subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas. Es un antiguo miembro del cuerpo de marines que participó en la guerra de Irak. Es experto en seguridad hemisférica y guerra asimétrica. Antes de entrar a la administración, Trump dirigió el Center for a Secure Free Society (SFS), un tanque de pensamiento del que hacen parte exmilitares y que funciona en Washington.

Humire declaró ante un comité del Congreso que los bombardeos estadounidenses a lanchas en el Caribe y en el Pacífico eran apenas el comienzo de una nueva etapa de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Humire, de origen boliviano, ha visitado Colombia varias veces y por períodos prolongados. Ha participado en actividades académicas con la Universidad de los Andes.

Escuche El Reporte Coronell en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: