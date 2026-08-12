No habrá decisión ni hoy ni mañana en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

Lo más probable es que los magistrados decidan citar una sala plena para discutir exclusivamente ese tema.

El diario El Tiempo revela hoy que la magistrada Paola Meneses presentará una ponencia pidiendo devolver la reforma al Senado, por segunda vez, para subsanar lo que ella considera vicios de trámite.

Hay dos magistrados impedidos para votar la constitucionalidad de la norma: Jorge Enrique Ibáñez y Héctor Carvajal.

Y solo hay un conjuez elegido: Carlos Pablo Márquez, quien por cierto quería ser contralor y se quedó por fuera de la lista de elegibles.

Si la votación en la Corte Constitucional fuera hoy, quedaría cuatro-cuatro.

Van a necesitar otro conjuez que se escoge de la lista por sorteo.

De esa persona, aún no identificada, va a depender el futuro de millones de colombianos pensionados o que están por jubilarse.

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