A qué hora inicia el eclipse solar este miércoles 12 de agosto: La NASA lo transmitirá EN VIVO

Este miércoles 12 de agosto de 2026, se producirá un eclipse solar total que recorrerá una parte del hemisferio norte.

Las personas interesadas en seguir este tipo de fenómenos astronómicos podrán observarlo en directo a través de una transmisión especial de la NASA y seguir las imágenes captadas desde distintos puntos de la trayectoria del eclipse.

¿A qué hora comienza el eclipse solar?

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 comenzará a producirse hacia las 10:35 de la mañana, hora de Colombia, cuando la sombra de la Luna empiece su recorrido sobre la Tierra.

Sin embargo, la hora exacta en la que este fenómeno será visible depende de la ubicación: la franja de totalidad atravesará una parte de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otros lugares del hemisferio norte, se podrá observar como un eclipse parcial.

Alrededor de las 12:47 del mediodía, hora colombiana, ocurrirá el momento de mayor magnitud del eclipse cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra alcance su punto máximo.

En los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad del eclipse, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante algunos minutos. Sin embargo, la NASA ha explicado que, para la mayoría de las zonas que se encuentran en esa trayectoria, la totalidad durará menos de dos minutos, aunque cerca del centro de la sombra podrá prolongarse un poco más.

¿A qué hora transmitirá la NASA el eclipse?

La NASA realizará una transmisión especial gratuita en vivo por NASA+ y NASA Live, además de plataformas como YouTube, la cual comenzará a la 12:15 del mediodía en la hora de Colombia.

En esta producción, la agencia espacial estadounidense confirmó que mostrará imágenes del eclipse desde diferentes puntos de la trayectoria. Además, proporcionará comentarios de expertos y material obtenido mediante instrumentos científicos.

Además, la audiencia podrá ver imágenes captadas desde un avión WB-57 que seguirá la sombra de la Luna a gran altura.

¿En qué países NO podrá verse el eclipse del 12 de agosto y por qué?

Países como Colombia y el resto de Sudamérica quedarán completamente por fuera de la zona de visibilidad del eclipse del 12 de agosto. Eso significa que los habitantes de esta región del planeta no podrán verlo, ni siquiera en su fase parcial.

La NASA explica que la razón por la que en esta región del mundo no puede verse el fenómeno es por su geometría: durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Esa sombra está formada por dos partes: la umbra, donde el Sol queda completamente oculto, y la penumbra, donde solamente una parte del disco solar queda cubierta.

En este caso, la sombra de la Luna que produce un eclipse total es estrecha, de alrededor de 480 kilómetros de ancho en la superficie terrestre. Con la rotación de la Tierra gira y el desplazamiento de la Luna en su órbita, esa sombra se mueve rápidamente y dibuja una trayectoria sobre el planeta.

Para el eclipse del 12 de agosto, la trayectoria se concentra en las partes altas del hemisferio norte. Por eso es por lo que países como Colombia no estarán dentro de la zona desde la cual el Sol pueda verse eclipsado.

¿Dónde sí se podrá ver el eclipse del 12 de agosto?

La NASA ha revelado que la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

Quienes se encuentren dentro de la trayectoria central del eclipse podrán experimentar la fase total, que es cuando la esfera de la Luna cubre completamente la superficie visible del Sol.

La totalidad se verá en España, donde el fenómeno ocurrirá durante la tarde y cerca del atardecer. En algunas zonas de la península ibérica, la Luna llegará a cubrir completamente al Sol durante un minuto.

Por fuera de la franja de totalidad, el eclipse podrá observarse parcialmente en una zona mucho más amplia: abarcará partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, un sector de Europa y el noroeste de África. Por eso, países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y otros en Europa podrán observar un eclipse parcial.

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