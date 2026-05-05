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05 may 2026 Actualizado 14:10

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GAD3 suspende encuestas electorales en Colombia: dice que directriz del CNE no puede cumplirse

GAD3 advirtió que el criterio del CNE invalidaría casi todas las metodologías y que, sin encuestas confiables, se debilita la democracia.

GAD3 suspende encuestas electorales en Colombia: dice que directriz del CNE no puede cumplirse

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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