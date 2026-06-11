Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 jun 2026 Actualizado 15:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Cambió puesto de votación en Miami para segunda vuelta presidencial: Cónsul entregó indicaciones

Óscar Fernando Marmolejo, Cónsul de Colombia en Miami, estuvo en 6AM W y explicó porque se produce el cambio del puesto de votación del consulado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El Cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, confirma que cambia el puesto de votación del consulado para la Universidad de Miami

El Cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, confirma que cambia el puesto de votación del consulado para la Universidad de Miami

00:00:0010:02
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El Cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y reveló que se cambia el puesto de votación del consulado debido al número de sufragantes, sumado a las disposiciones de la FIFA por el Mundial 2026, que se desarrolla conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México.

Marmolejo reveló que para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se cambia el puesto de votación del consulado para la Universidad de Miami, ya que cumple con los parámetros necesarios para este evento.

El Cónsul, junto al comandante de Policía de Coral Gables, identificaron que la Universidad de Miami tiene una excelente infraestructura para realizar los comicios electorales que comienzan anticipadamente el día 15 de junio y van hasta el día 21.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0010:02
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir