Cambió puesto de votación en Miami para segunda vuelta presidencial: Cónsul entregó indicaciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, confirma que cambia el puesto de votación del consulado para la Universidad de Miami

El Cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y reveló que se cambia el puesto de votación del consulado debido al número de sufragantes, sumado a las disposiciones de la FIFA por el Mundial 2026, que se desarrolla conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México.

Marmolejo reveló que para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se cambia el puesto de votación del consulado para la Universidad de Miami, ya que cumple con los parámetros necesarios para este evento.

El Cónsul, junto al comandante de Policía de Coral Gables, identificaron que la Universidad de Miami tiene una excelente infraestructura para realizar los comicios electorales que comienzan anticipadamente el día 15 de junio y van hasta el día 21.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: