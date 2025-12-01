6AM6AM

Cepeda, De la Espriella y Fajardo lideran la encuesta de Invamer

A seis meses de las elecciones presidenciales, se conoció la más reciente encuesta realizada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. El estudio consultó a 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.

Paola Poveda

La más reciente encuesta Colombia Opina #19 realizada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio revela el panorama electoral a meses de las elecciones presidenciales 2026. En primera vuelta, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%. En la lista, le siguen Miguel Uribe (4,2%), Claudia López (4,1%) y Vicky Dávila (3,7%), mientras que un 11,3% de los votantes permanece indeciso.

Al medir un escenario entre los líderes candidatos con mayor recordación, Iván Cepeda obtiene 45,6%, Abelardo de la Espriella marca 25,6% y Sergio Fajardo alcanza 24,9%. En una simulaciones de segunda vuelta, Cepeda supera ampliamente a De la Espriella con 59,1% frente a 36,2%, mientras que con Fajardo la cifra es más cerrada: 48,9% para Cepeda y 46,4% para Fajardo. En cambio, Fajardo vencería a De la Espriella con 51,7% contra 38,9%.

La encuesta también consultó la afinidad de los votantes frente al gobierno actual: el 50,2% afirma que votaría por un candidato opositor al gobierno Petro, frente a un 46,9% que preferiría uno continuista. Además, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López son los personajes más conocidos y con mayor opinión favorable entre quienes sí los identifican; mientras que figuras como Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y Miguel Uribe presentan altos niveles de recordación pero también de polarización.

El documento muestra que el 59,8% considera que Colombia va por mal camino y que el orden público es señalado como el principal problema nacional (35,3%), seguido por el desempleo y la economía (19,2%) y la corrupción (11,8%).

En cuanto a la aprobación del presidente Gustavo Petro, esta se ubica en 37,7%, mientras que el 56,7% desaprueba su gestión. Las Fuerzas Militares, la Iglesia Católica y la Registraduría figuran entre las instituciones con mejor imagen, mientras que los partidos políticos y el ELN registran las percepciones más desfavorables.

