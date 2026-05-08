CNE reconoce que nueva ley de encuestas es “restrictiva”: acudirá al Congreso para modificarla

Este 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció que la nueva ley de encuestas es “restrictiva” y anunció que acudirá al Congreso para modificarla.

Esta decisión se produjo tras el anuncio de la encuestadora GAD3 de no hacer más encuestas electorales en Colombia.

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