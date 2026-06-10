Hacendado Santiago Uribe Vélez pide cumplir su condena en batallón en Rionegro

El hacendado Santiago Uribe Vélez, condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir agravados por el caso del grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles, le pidió al Tribunal Superior de Antioquia cumplir su extensa condena en un batallón militar.

La Sala Penal del Tribunal recibió la solicitud de la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe que quiere que le sea asignado como lugar de reclusión el batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia.

En las últimas horas el magistrado René Molina Cárdenas, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, le comunicó la petición al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, a través de un auto que ustedes pueden ver desde este momento en la página de 6AM W.

El documento dice: “Santiago Uribe Vélez, a través de su apoderado, solicitó que el cumplimiento de la condena se materialice en el Batallón Juan del Corral o en un lugar especial del departamento de Antioquia para garantizar su situación de seguridad y arraigo familiar”

Sobre la asignación de cárceles la ley señala que el juez de conocimiento, en este caso el Tribunal de Antioquia, señalará el centro de reclusión únicamente cuando se trate de detención preventiva.

Los condenados, como es el caso del señor Uribe Vélez, deben ser puestos a órdenes del director del Inpec en el establecimiento más cercano y ese funcionario debe determinar el lugar de reclusión donde debe cumplir su condena.

El asunto es que el hacendado Santiago Uribe Vélez no tiene derecho a un lugar de reclusión especial. Los ERES están reservados para antiguos miembros de la fuerza pública, exfuncionarios del ejecutivo, el legislativo o el judicial o personas que han sido parte de los entes de control del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría.

Una excepción, que permite los centros especiales de reclusión, como los batallones militares, lo concede la ley a personas cuya seguridad no pueda ser garantizada en una cárcel común.

Esta condición de seguridad especial debe ser demostrable. No basta con la declaración del condenado o de su defensa. Ser hermano de un expresidente de la República, legalmente, no le da derecho a ser recluido en un batallón en lugar de una cárcel común.

En el año 2016, cuando fue detenido por primera vez, Santiago Uribe fue asignado a una instalación militar porque el juez tenía competencia para hacerlo. En contraste el Inpec, que tiene ahora la competencia, está obligado seguir la norma y remitirlo a una cárcel común si no se cumplen las condiciones de reclusión especial.

Nadie puede estar por encima de la ley.

Si se llegara a comprobar que existe una condición de seguridad para el señor Uribe Vélez que amerite la reclusión en una instalación militar. El Ministerio de Defensa debe manifestar que existe disponibilidad en una cárcel militar para que sea asignado a ella. No a los alojamientos y casinos de oficiales, sino a un centro de reclusión militar.

El documento del Tribunal Superior de Antioquia, expedido en las últimas horas, concluye “Se le informará al solicitante doctor Jaime Enrique Granados Peña que la petición acerca del lugar de reclusión para cumplimiento de la pena será remitida al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec”

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, tiene sobre sus hombros la disyuntiva de cumplir estrictamente la ley o de hacerle concesiones especiales al hermano del señor expresidente Álvaro Uribe.

Bonus track

El candidato Abelardo de la Espriella dijo aquí, en 6AM W, que si llegara a resultar elegido eliminará la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, porque, según él, “no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal (…) La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”

Nos acompaña el señor magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP