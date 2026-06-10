La FLIP pide a las autoridades hacer seguimiento riguroso a amenazas contra periodistas en Cúcuta

FLIP. / Foto: Archivo. ( Colprensa / Archivo )

Cúcuta

El homicidio del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta sigue generando preocupación en el gremio y organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Colombia.

Sofía Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lamentó el homicidio y resaltó el trabajo de Herrera desde esta organización.

“Cristian era miembro de la FLIP desde hace muchos años. Era nuestro puente en Norte de Santander para entender la realidad de lo que pasa en esta ciudad y en el departamento. Su incansable lucha por la verdad y la rigurosidad de su periodismo nos va a hacer muchísima falta”, afirmó Jaramillo en entrevista con Caracol Radio.

La FLIP había alertado sobre amenazas contra periodistas

Durante la entrevista, Sofía Jaramillo, directora de la FLIP, aseguró que esta organización había puesto en conocimiento de las autoridades, desde enero del 2026, información relacionada con posibles planes para atentar contra periodistas en Norte de Santander y zona de frontera.

“Desde enero pusimos en conocimiento de las autoridades un plan que había en marcha, unas amenazas con el plan de asesinar a varios periodistas en Cúcuta. También sabemos que Cristian recientemente había denunciado nuevamente amenazas para agredir y asesinar periodistas”, señaló.

Declaraciones que genera aún más temor entre el gremio, teniendo en cuenta que, tras el homicidio de Cristian Herrera, se conoció de la existencia de una lista para atentar contra los comunicadores que ejercen en la ciudad de Cúcuta.

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“Lo que sabemos es que son varios periodistas los que están amenazados. Necesitamos que se redoble la seguridad, que los esquemas de protección sean fortalecidos y que se investiguen estas amenazas para identificar y judicializar a los responsables”, manifestó.

Piden fortalecer la protección a periodistas

Tras lo anterior, Sofia Jaramillo, directora de la FLIP, insistió en la importancia de denunciar cualquier tipo de amenaza y de activarse los mecanismos de protección necesarios para proteger al gremio.

Además, insistió en implementar protocolos de autoprotección en los medios de comunicación tradicionales, así como en los proyectos periodísticos independientes.

“Hay formas distintas para seguir informando. Cristian también las utilizó en algún momento. Se unía con otros periodistas para hacer periodismo colectivo y publicar de manera simultánea investigaciones sensibles. Son estrategias que ayudan a proteger el ejercicio periodístico”, explicó.

Resaltó que “La idea no es dejar de hacer periodismo. La idea es poder hacerlo con seguridad, buscar las formas para seguir informando y continuar denunciando estas agresiones para que sean investigadas”.