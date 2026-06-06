El periodista judicial Cristian Herrera fue asesinado en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

Sobre el mediodía de este sábado 6 de junio del 2026, el periodista judicial de la ciudad de Cúcuta, Cristian Herrera, fue asesinado por un sicario que le dispararó en múltiples oportunidades.

De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el reconocido periodista judicial, quien hace parte de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) en el departamento, se encontraba en el barrio Quinta Oriental de la ciudad, visitando a un familiar, cuando fue sorprendido por sicarios que le habrían disparado al menos en seis oportunidades.

El comunicador social alcanzó a ser llevado a un centro hospitalario de la ciudad, hasta donde llegó sin signos vitales, debido a la gravedad de sus heridas.

Cristian Hernando Herrera Nariño por muchos años trabajó como periodista judicial del reconocido diario La Opinión en Cúcuta. Hace un par de años se encontraba vinculado a la alcaldía de Cúcuta y continuaba con su labor periodista de manera independiente.

“La Policía Nacional condena de manera categórica la agresión criminal de la que fue víctima el ciudadano Cristian Hernando Herrera Nariño, reconocido periodista de la ciudad de Cúcuta, en hechos ocurridos en el barrio Quinta Oriental”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta a través de un comunicado.

“De forma inmediata el Comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). Este equipo ya se encuentra recolectando material fílmico de cámaras de seguridad y testimonios clave para identificar la ruta de escape del presunto agresor, la cual se movilizaba en una motocicleta”.

Por su parte, el diario La Opinión lamentó este hecho sicarial. “La violencia vuelve a golpear al periodismo nortesantandereano. La muerte de Cristian Herrera deja un profundo vacío entre sus colegas, amigos y familiares, así como en una comunidad que encontró en su trabajo una voz comprometida con la información y la realidad de la región".