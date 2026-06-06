Millonaria recompensa por información clave para capturar al sicario de Cristian Herrera

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander están ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa a quien brinde información clave que permita dar con la captura del sicario que acabó con la vida del reconocido periodista judicial Cristian Herrera.

“Ya en este momento se tiene una investigación, un equipo de trabajo”, dijo a Caracol Radio, George Quintero, secretario de seguridad del departamento, quien agregó que “se está ofreciendo entre la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, hasta 100 millones de pesos por información que logre la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.

De acuerdo con el funcionario, “a eso del mediodía y en momentos en que el periodista llegaba a su casa del trabajo, una persona lo ultima con varios disparos de arma de fuego”.

El comunicador social recibió al menos seis impactos de bala. A pesar que fue llevado inmediatamente a un centro hospitalario, falleció por la gravedad de sus heridas.

Cristian Hernando Herrera Nariño fue asesinado en el barrio Quinta Oriental, frente a su familia.