Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 15 de AGOSTO: números ganadores y premios
Entérese de los resultados del último sorteo de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de este sábado 15 de AGOSTO de 2026. Ojo a los números ganadores
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
Resultados Lotería de Boyacá del sábado 15 de AGOSTO de 2026
El resultado del premio mayor del sorteo es:
x de la serie x
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 15 de AGOSTO de 2026
Este sábado 15 de AGOSTO de 2026 se jugará la Lotería del Cauca a las 11:00 pm
El resultado del premio mayor es:
x de la serie x
¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?
Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.
Resultados de Baloto HOY 15 de AGOSTO de 2026
Este sábado 15 de AGOSTO de 2026, se juegan los acumulados de Baloto y Revancha.
Conozca a continuación los resultados:
- Baloto
Números ganadores: x.
Superbalota: x
- Revancha
Números ganadores: x
Superbalota: x
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...