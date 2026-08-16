Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 15 de AGOSTO: números ganadores y premios

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 15 de AGOSTO de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo es:

x de la serie x

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.

Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.

Allí tiene dos botones para realizar su apuesta : Loti y LottiRed .

Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.

Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.

Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 15 de AGOSTO de 2026

Este sábado 15 de AGOSTO de 2026 se jugará la Lotería del Cauca a las 11:00 pm

El resultado del premio mayor es:

x de la serie x

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Resultados de Baloto HOY 15 de AGOSTO de 2026

Este sábado 15 de AGOSTO de 2026, se juegan los acumulados de Baloto y Revancha.

Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores: x .

Superbalota: x

Revancha

Números ganadores: x