Secuestran a una mujer en zona rural de Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

Marta Liliana Granados, madre de cinco hijos, fue secuestrada en la vereda Mate Lata, del corregimiento San Martín de Loba, en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Desde que se produjo el secuestro, sus familiares no han vuelto a tener información sobre su paradero y permanecen a la espera de alguna comunicación que permita conocer las condiciones en las que se encuentra.

Ante esta situación, sus cinco hijos decidieron hacer público un video dirigido a los responsables de la retención, en el que pidieron que su madre sea respetada y liberada.

“Les pido a las personas que nos secuestraron a nuestra mamá que por favor nos la devuelvan, porque hace cuatro días de angustia que nosotros como los hijos y la familia no sabemos nada, no nos han dado respuestas”, manifestó uno de los hijos de Marta Liliana.

El familiar también destacó el esfuerzo de su madre para sacar adelante a sus cinco hijos y pidió que su vida sea respetada.

“Queremos primero que todo que le respeten la vida, porque ella es una mujer que en esta vida no ha hecho nada malo sino luchar para tener a los cinco hijos bien”, señaló.