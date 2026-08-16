Consejero de paz pide a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario

Norte de Santander.

Tras la jornada de violencia registrada en Ábrego, el Consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, hizo un llamado a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil.

“Se presentaron infracciones al Derecho Internacional Humanitario porque los combates se dan en medio de la población civil”, advirtió Niño.

El funcionario fue enfático en pedir que se respete la protección que tienen estos espacios y quienes se encuentran en ellos.

“Una vez intentan auxiliar a los soldados heridos en el hospital de Ábrego, son atacados en este bien que es protegido los derechos humanos”, señaló.

Ante este panorama, el Consejero de Paz reclamó acciones inmediatas de los grupos armados para detener la confrontación y proteger a la población.

“Rechazamos esta acción y solicitamos de manera inmediata a todos los actores que respeten a las comunidades y que cese el fuego”, afirmó.

Niño insistió además en la necesidad de recuperar la tranquilidad en la región: “Yo creo que el Catatumbo del Norte de Santander merece ya la tranquilidad, merece ya la paz”.